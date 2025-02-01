Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştiren Öğrenciler TEKNOFEST'e Hazırlanıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Eti Alüminyum AŞ tesislerinde bir araya gelen 4 farklı üniversiteden 30 öğrenci, hibrit yakıtlı roket motoru geliştirmek için çalışıyor.

Korolev ST takım kaptanı Hüseyin Eren Çakır, AA muhabirine, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesinden makine, elektrik-elektronik, endüstri ve kimya mühendisliği, muhasebe, finans, uluslararası ilişkiler öğrencisi 30 kişilik bir ekip olduklarını söyledi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Çakır, 2023 Ağustos'ta hibrit motorlu roket motoru üzerine çalışmaya başladıklarını anlatarak "TEKNOFEST yarışmasında ilerledik. İlk olarak ön tasarım raporunu sunduk. İkinci kısımda kritik tasarım raporunu sunduk. Şu anda yarışmada 3 takım kaldı. Güzel raporlarla yolumuza devam ediyoruz. Asıl amacımız ateşleme testlerimizi yapıp güzel veriler elde etmek, bu işten teorik sonuçlar çıkarmak ve teknolojiyi ekibimize katmak, öğrenmek istiyoruz." dedi.

Çakır, ekip olarak katı ve sıvı yakıtlı roket motorları üzerinde araştırma yaptıklarını ve çalıştıklarını dile getirerek hibrit yakıtlı roket motorunun katı ve sıvı yakıtlı motorların avantajlarını kullanan bir motor türü olduğunu söyledi.

Katı yakıtta başlayan yanmanın kesilmemesinin dezavantaj olduğunu belirten Çakır, "Motor yanmaya devam ediyor ve itki almaya devam ediyorsunuz. Sıvı yakıtlı roketler şu ana kadar yapılmış en kuvvetli roketler. Ancak sıvı yakıtlı roketler çok büyük yakıt tanklarına ihtiyaç duyar. Bu da bütün sistem sıvı hatlı olduğu için çok karmaşık yapılar gerektirir. Bu, hibrit motor; ikisinin karışımı. Sıvı bir oksitleyici, katı da bir yakıt kullanarak ikisinin de faydalarından yararlanan bir yakıt türü. Katı yakıtlı motorların önüne geçtiği nokta itkinin istediğimiz zaman kapatılıp açılabiliyor olması, sıvı yakıtlı motorların önüne geçtiği nokta da iki tane çok büyük tankın yerine yalnızca oksitleyici tankın kullanılarak ateşlemenin sağlanmasına olanak tanıyacak." diye konuştu.

"Dikey iniş çalışmalarından ödül aldık"

Çakır, sıvı oksitleyicinin motora gelip atomize olduğunu ve 5 bin voltla çalışan ateşleyiciye çarptığını, azot ve oksijeni ayırıp, oksijeni yakıcı olarak kullanmayı hedeflediklerini anlatarak, parafinin de 2 bin 700-3 bin Kelvin sıcaklıklara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getiren Çakır, geliştirdikleri verileri sistem içinde test ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bundan sonra motorumuzu üreteceğiz. Daha sonra motor üzerinde veri toplayacağız. Temmuzda ateşleme testlerimizi yapacağız. Teorik yaptığımız hesapların pratik sonuçlara ne kadar yaklaştığını görmek istiyoruz. Hibrit motor, diğer yakıt türlerine göre çok yeni bir teknoloji. Elbette 19600-1970'lerde denemeleri var ancak son 20-25 yılda araştırmalar çok arttı. Bizim de yakıtımız olan parafin üzerinde çalışmalar var. Bizim en büyük amacımız bu teknolojiyi kazanmak. Teknolojiyi kazandıktan sonra bu motorları kendimiz imal edebiliriz. Bizim takımımız Korolev'in asıl amacı dikey iniş gerçekleştirebilin hibrit motorlu roket yapmak. Dikey iniş üzerine çalışmalar yaptık, yarışmalara gittik, ödül aldık. Bu kazandığımız deneyimi motorla birleştirip istediğimiz gibi kontrol edebildiğimiz, dikey iniş yapabilen hibrit motorlu roket yapmak asıl amacımız."