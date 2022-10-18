Hesapları kapanan ünlü rapçi, sosyal medya platformu satın alıyor!

Twitter ve Instagram hesapları kapanan Kanye West, sağcı grupların yer aldığı Parler 'i satın almak için anlaşmaya oturdu! İşte detaylar..

Yakın zamanda tüm sosyal medya hesapları kapanan Kanye West 'in Parler 'i satın almak için anlaşmaya oturduğu ortaya çıktı. Genellikle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri ve komplo teorisyenleri tarafından kullanılan sosyal medya platformu, son zamanlarda popülerlik kazanmaya başlamıştı.

Ek olarak geçen yıl ABD'de Trump destekçileri tarafından gerçekleşen olaylarda yer alan vatandaşlar, Parler aracılığıyla organize olmuştu. Kanye West'in sosyal ağı satın almak için anlaşma yapmaya başladığını duyuran şirket, düşünce özgürlüğü ile ilgili açıklamalar yaptı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

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Yaptığı açıklamalar nedeniyle sosyal medya hesapları kapanan ünlü rapçi, insanların kendini özgürce ifade etmesinin hakları olduğunu belirtti. Parler CEO'su George Farmer ise bir daha kimsenin sosyal medya hesaplarının kapatılmasından korkmaması gerektiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz sene ABD'de Trump destekçileri tarafından gerçekleşen olaylarda yer alan insanların Parler'de organize olması büyük tepki toplamıştı. Sosyal ağ bu yüzden App Store ve Google Play üzerinden bir süreliğine kaldırıldı.

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2018 yılında kurulan sosyal medya platformunun şu anda başta Trump destekçileri olmak üzere 15 milyon kullanıcıya sahip olduğu biliniyor. Geçtiğimiz sene Ye ismini alan Kanye West ve Parler satın alma anlaşmasına varınca 2022 yılının dördüncü çeyreğini birlikte kapatacaklar.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Medya ve Teknoloji ekibi Truth Social'i kurmadan önce Parler satın alma için görüşmelere başlamıştı. Fakat ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle Trump ekibi Truth Social adlı platformu kurdu.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Kanye West'in düşüncelerini Parler'de açıklaması yine sorun yaratacak mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.