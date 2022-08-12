Herkesin alabileceği uygun fiyatlı oyuncu kasası inceledik!

Performansı ve güncel donanımları ile dikkat çeken Game Garaj WHALE 3T12-6500XT inceleme videomuz ile karşınızdayız.

2020 yılı başında Türkiye oyun pazarına hızlı giriş yapan Game Garaj, Intel 12. Nesil ile güçlendirilmiş WHALE 3T12-6500XT hazır sistemini sundu. Performansıyla dikkat çeken Game Garaj WHALE 3T12-6500XT inceleme videomuz ile karşınızdayız.

Game Garaj WHALE 3T12-6500XT inceleme

Game Garaj WHALE 3T12-6500XT satın almak için buraya tıklayın

Gücünü Intel 12. Nesil CPU ve AMD grafik işlemcilerden alan WHALE 3T12-6500XT hazır sistem serisi, Intel 12. Nesil Core i3-12100F işlemci ve MSI RX 6500XT ekran kartına sahip. Bu konfigürasyon MSI PRO H610M-B anakart üzerine inşa edilmiş.

Çift kanal Crucial Ballistix 16 GB (2×8) 3200 MHz DDR4 CL16 belleğe sahip hazır sistem, MSI Spatium 500 GB 3300 MB/s okuma, 2300 MB/s yazma hızına sahip NVMe SSD depolama alanına sahip.

Tüm sisteme ev sahipliği yapan ve birçok kullanıcı tarafından sevilen MSI MAG Force 100M mATX gaming kasa olurken güç tarafında ise MSI MAG A550BN 550W 80+ Bronze sertifikalı PSU yer alıyor.

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Game Garaj WHALE 3T12-6500XT teknik özellikleri

İşlemci: Intel Core i3-12100F 3.3 GHz 12MB LGA1700P

Bellek: Crucial Ballistix 16 GB (2×8) 3200 MHz DDR4 CL16

Anakart: MSI PRO H610M-B

Ekran Kartı: MSI RX 6500XT MECH 4 GB OC GDDR6 64bit

Depolama: MSI SPATIUM 500 GB NVMe SSD

Güç Kaynağı: MSI MAG A550BN 550W 80+ Bronze

Kasa: MSI MAG FORGE 100M mATX Gaming