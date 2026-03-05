Haberler

Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Instagram'da 800 bin takipçiye ulaşan Trump yanlısı fenomen Jessica Foster'ın yapay zekâ ile oluşturulduğu ortaya çıktı. Özellikle daha ileri yaş grubundaki kullanıcıların hesabın gerçek olduğuna inanarak paylaşımlarla etkileşime giriyor.

  • Instagram'da 800 bin takipçiye ulaşan Jessica Foster adlı Trump yanlısı fenomenin yapay zekâ ile oluşturulduğu ortaya çıktı.
  • Kasım 2025'te açılan hesap, askeri konular, Donald Trump'a destek mesajları ve Beyaz Saray'daki siyasi gelişmelerle ilgili paylaşımlar yaptı.
  • Birçok kullanıcı, özellikle ileri yaş grubundakiler, hesabın gerçek bir kişi olduğuna inanarak paylaşımlarla etkileşime girdi.

Instagram'da kısa sürede 800 bin takipçiye ulaşan Jessica Foster adlı Trump yanlısı fenomenin yapay zekâ ile oluşturulduğu ortaya çıktı. Kasım 2025'te açılan hesap, askeri konular, Donald Trump'a destek mesajları ve Beyaz Saray'daki siyasi gelişmelerle ilgili paylaşımlarla hızla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

YAŞLILAR GERÇEK SANIYOR

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Foster'ın hesabı kısa sürede yoğun etkileşim alırken, birçok kullanıcı bu profilin gerçek bir kişi olduğunu düşündü. Özellikle daha ileri yaş grubundaki kullanıcıların hesabın gerçek olduğuna inanarak paylaşımlarla etkileşime girdiği belirtildi.

Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Ancak yapılan incelemelerde Jessica Foster'ın gerçek bir kişi olmadığı ve görsellerin yapay zekA teknolojisiyle üretildiği anlaşıldı. Buna rağmen hesabın yüz binlerce takipçiye ulaşması, sosyal medyada yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerin etkisi konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin

Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Okuldaki veli dehşetinde yaptıkları yanına kaldı
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak

Dugin'den çok konuşulacak yorum: ABD-İran savaşının galibi...
Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Okuldaki veli dehşetinde yaptıkları yanına kaldı
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Müttefikleri birbirine düşüren şüphe! Duyunca hemen telefona sarılmış
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler