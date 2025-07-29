Hepsiburada'dan Yapay Zeka Destekli Hackathon

HEPSİBURADA'nın T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücüsü olduğu TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenleyeceği 'Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu' başvuruya açıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından teknoloji tutkunu gençleri, yazılımcıları ve veri bilimcileri bir araya getirecek yarışmada katılımcılar, yapay zeka teknolojilerini kullanarak adres çözümleme alanında yenilikçi modeller geliştirecek. Yarışmaya başvurular 6 Ağustos tarihine kadar kabul edilecek.

Platformdan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

" Hepsiburada, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücüsü olduğu TEKNOFEST 2025 kapsamında adres çözümleme alanında yenilikçi modeller üretmeye odaklanan 'Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu' gerçekleştirecek.

"Yarışmaya katılacak olan takımlar, gerçek hayatta karşılaşılan karmaşık adres verilerinin doğru biçimde analiz edilerek dijital ortama aktarılmasını hedefleyen hackathon ile yapay zeka, doğal dil işleme (NLP), coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve veri madenciliği gibi teknolojiler aracılığıyla yenilikçi çözümler geliştirecek.

"İki aşamadan oluşacak yarışmada; ön eleme aşamasında ilk başvurular değerlendirilerek etkinliğe katılıma uygun teknik yeterliliğe sahip, problem odaklı ve çözüm geliştirme potansiyeli yüksek takımlar belirlenecek. Hackathon aşamasında ise seçilen takımlar, sağlanan gerçek dünya adres veri setini kullanarak çalışan bir çözüm geliştirecek."

YARIŞMANIN SON BAŞVURU TARİHİ: 6 AĞUSTOS

Son başvuru tarihi 6 Ağustos olan yarışmaya ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim gören öğrenciler ve 1 yıllık yeni mezun durumundaki kişiler başvuruda bulunabiliyor. Takımların en az 2, en fazla 4 kişiden oluşma kuralı bulunuyor. Yarışmada birinci seçilen takım 120 bin, ikinci takım 100 bin, üçüncü takım ise 90 bin liralık ödüle hak kazanacak. Yarışmacılar ödüllerini 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST sırasında alacaklar.

Yarışma takvimi ve süreçleri hakkında detaylı bilgi ve başvuru için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.