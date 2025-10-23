Haberler

HEBOCON 2025 – ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

HEBOCON 2025 – ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Güncelleme:
Hebocon 2025, teknolojiyi ciddiyetsizliğin eğlencesiyle birleştirerek, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir etkinlik olarak yine dikkatleri üzerine çekiyor.

HEBOCON NEDİR?

Hebocon, Japonya'da ortaya çıkan ve "beceriksiz robotların mücadelesi" olarak tanımlanan bir robotik yarışma konseptidir. Katılımcılar, profesyonel mühendislikten ziyade yaratıcılık ve mizahın ön planda olduğu robotlarını tasarlayıp arenada karşı karşıya getirirler. Amaç; mükemmel robotlar yapmak değil, eğlenmek, üretmek ve özgün fikirlerle teknolojiyi herkes için ulaşılabilir ve keyifli hale getirmektir.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE HEBOCON GELENEĞİ

HEBOCON – Kötü Robot Yarışması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde ilk kez 2022 yılında ESOES (Engineering Society of Eskişehir ) öncülüğünde düzenlenmiştir. Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirilen bu eğlenceli etkinlik, Eskişehir'de ise ilk olma özelliğini taşımaktadır. O tarihten bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen HEBOCON, bu yıl dördüncü kez katılımcılarla buluşmaktadır. Hem mühendislik fakültesi öğrencilerinin hem de genel katılımcıların yoğun ilgisini çeken etkinlik, kısa sürede üniversite kültürünün renkli ve geleneksel bir parçası haline gelmiştir.

Eskişehir'de düzenlenen HEBOCON etkinliği, renkli atmosferiyle adeta bir festival havasında geçmektedir. Yarışma günü, katılımcılar kendi el yapımı robotlarıyla alanda yerlerini alır; kimi robotlar tekerlekleri düşmüş halde, kimisi ise bantla tutturulmuş parçalarıyla sahneye çıkar. Seyirciler arenanın etrafında büyük bir coşkuyla yarışmacılara tezahürat ederken, robotlar sahnede komik ve tahmin edilemez mücadelelere girer. Gün boyunca sahnede hem yarışmalar hem de sürpriz mini görevler, kostüm temaları ve etkileşimli aktiviteler yer alır. Etkinlik, yalnızca bir yarışma değil; mühendisliğe mizahi bir bakış, yaratıcılığa alan açan bir paylaşım ortamı ve topluluk ruhunu güçlendiren bir etkinliktir.

KATILIM VE DET A YLAR

Tarih: 25 Ekim 2025

Yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

Düzenleyen: ESOES – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Topluluğu

Katılım: Ücretsiz ve herkese açık

Web: https://www.esoesogu.info/tr/home

Instagram: @esoesogu

