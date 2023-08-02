Harry Potter: Quidditch Champions Oyunu Sızdırılan Görüntülerle Gündemde

Bu yılın başında çıkış yapan Hogwarts Legacy'nin eksikliklerinden biri olan Quidditch oyunu, Harry Potter: Quidditch Champions ile tamamlanacak gibi görünüyor. Sızdırılan 9 dakikalık oynanış videosunda Quidditch maçının nasıl oynanacağı ve karakter seçimi gibi detaylar yer alıyor. Oyunun çıkış tarihi henüz bilinmiyor, ancak 2024'e kadar beklenmesi muhtemel. Warner Bros. ise sızıntı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Bu yılın başında çıkış yapan ve oyun dünyasını kasıp kavuran Hogwarts Legacy, Harry Potter dünyasına yönelik ilgiyi artırdı. Oyundaki en büyük eksikliklerden biri, Hogwarts'ın meşhur oyunu Quidditch'e yer vermiyor olmasıydı. Harry Potter: Quidditch Champions isimli oyun ise sızan görüntüleriyle bu açığı ihtiyacı kapatacak gibi duruyor.

Harry Potter: Quidditch Champions'tan 9 dakikalık oynanış videosu

Harry Potter: Quidditch Champions'un 9 dakikalık oynanış görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, Quidditch maçının nasıl oynanacağı gösteriliyorken aynı zamanda karakter seçimi gibi diğer detaylar da yer alıyor.

Videoya göre oyuncular, özelleştirilebilir süpürge üzerinde uçarak karakterini kontrol edecek. Harry, Draco Malfoy ve Ron Weasley gibi ikonik Harry Potter karakterleri olarak oynamak mümkün olacak. Ayrıca bu karakterlerin süpürgelerini ve görünümlerini değiştirebileceksiniz.

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Warner Bros. yeni oyunu ilk olarak Nisan ayında görücüye çıkardı. Quidditch Champions'ın PC ve yeni nesil konsollar için geliştirildiğini belirtelim. Çıkış tarihi ise şimdilik bilinmiyor. Ancak sızan görüntüler oyundaki ilerlemenin boyutunu gösteriyor. Bu yüzden en geç 2024'te sunulması bekleniyor.

Yayıncı Warner Bros ise sızıntı hakkında henüz yorum yapmadı. Ancak Mayıs ayında ortaya çıkan sızıntılar doğrulanmıştı. Buna göre oyuncuların "rekabetçi, çok oyunculu Quidditch maçlarına" hazır olması gerektiğinin altı çizildi.

Telif hakları ihlalinden dolayı videoyu paylaşamıyoruz. Ancak bu bağlantıya giderek 9 dakikalık oynanışa göz atabilirsiniz.

Harry Potter evreni genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, Android ve iOS için yeni Harry Potter: Magic Awakened isimli oyun tanıtıldı. Kart oyunu temellerine sahip olan yapım, çok oyuncu ve RPG öğelerini de bünyesinde barındırıyor.

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