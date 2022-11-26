Half-Life'ın yeni hikaye modu çıktı!

Her yapımı ile oyuncular tarafından büyük ilgi gören oyun serisi Half-Life'ın yeni oyun modu LEVİTATİON çıktı!

Kasım 1998 tarihinde Valve tarafından yayınlanan Half-Life, oyuncular için gözde yapımlardan birisi oldu. Oyun o kadar beğenildi ki dünya üzerinde en çok satan oyunlar arasında yerini aldı. Bu başarının ardından Half-Life 2 çıkış yaptı ve yine sektörde büyük ses getirdi. 2020 yılında VR oyunu ile karşımıza çıkan seriye, bu gün yeni bir hikaye modu olan LEVİTATİON eklendi.

Karşınızda yeni Half-Life hikaye modu LEVİTATİON!

Half-Life: Alyx, Valve tarafından geliştirilen ve Half-Life 2'nin öncesinde yaşananlara değinen bir VR oyunu. Her ne kadar yıllardır serinin Half-Life 3'ü bekleyen hayranları için bir VR yapımı görmek hayal kırıklığı olsa da, Half-Life: Alyx buna rağmen genel anlamda olumlu eleştirilerle karşılaştı.

Half-Life: Alyx'i oynayan oyuncular yapımın çıkış tarihi olan 2020'den beri devamını görmek istiyorlardı. Beklenen en nihayetinde oldu. Haziran 2022'de fragmanı yayınlanan yeni mod, bu gün ise oynanışa sunuldu.

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Half-Life Alyx: LEVİTATİON ne anlatıyor?

Half-Life Alyx: LEVİTATİON, hikayeyi Sextor X of City 17 isimli bölgedeki garip olayları çözmeye çalışan Alyx Vance'in gözünden aktarıyor. İki tane kayıp direniş üyesi ve yüzen bir yapının araştırılması görevi size düşüyor. Alyx'in gücü ve aletlerinden yararlanarak yer yer bulmaca çözeceğimiz, yer yer de çatışmalara katılacağımız bir yapım bizleri karşılıyor.

Yeni hikaye modu Half-Life Alyx: LEVİTATİON şuanda Steam'de mevcut. Half-Life Alyx sahipleri bu yeni hikaye modunu Steam Atölyesi üzerinden indirip ücretsiz bir şekilde deneyim edebilirler. FMPONE ve CoreyLadddo liderliğinde geliştirilen mod ile ilgili gelen geri dönüşler gayet başarılı duruyor. Oyuncuların genel söylemi yapımın Valve kalitesinde olduğu yönünde.

Peki siz Half-Life Alyx: LEVİTATİON hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sektörde daha fazla VR oyunu görür müyüz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!