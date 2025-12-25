Organik içerikli solüsyon, tarımsal ürünlerin kalitesini artırıp raf ömrünü uzatıyor

Hakkari ve Erzincan'da yürütülen bilimsel çalışmayla, tarımsal ürünlerin hasat sonrası depolama sürecinde yaşanan kayıpları azaltmaya ve ürün kalitesini artırmaya yönelik geliştirilen organik içerikli solüsyonun etkili sonuçlar verdiği belirlendi.

Tarımsal ürünlerin depolarda raf ömürlerini ve kalitelerini artırmak için Hakkari Üniversitesi'nde 6 yıl önce çalışmalarına başlayan Doç. Dr. Sinem Karakuş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.

Karakuş, doğal kökenli 3 çeşit uçucu yağ bileşeninin birleştirilmesiyle elde edilen solüsyonu elma, narince ve kara erik üzüm çeşitleri üzerinde kullandı.

Araştırma kapsamında yapılan analizlerde, organik solüsyonun yalnızca hastalık gelişimini baskılamakla kalmadığı, aynı zamanda ürünlerin fiziksel ve biyokimyasal kalite parametrelerini de olumlu yönde etkilediği saptandı.

Depolama sürecinde kalite kayıplarının azaldığı, fizyolojik bozulmaların geciktiği ve raf ömrünün uzadığı belirlendi.

Karakuş'un, yürüttüğü solüsyon çalışmasına yönelik dünya çapındaki en nitelikli bilimsel dergilerde yer alan ve etki değeri en yüksek grup Q1'de 5, Q2'de ise 4 yayını bulunuyor.

Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Karakuş, AA muhabirine, geliştirilen solüsyonun organik niteliğinin özellikle tüketici sağlığı ve sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Elde ettiğimiz sonuçlar, sentetik kimyasallara alternatif"

Ürettikleri doğal solüsyonun sentetik kimyasallara alternatif olarak güvenli şekilde kullanılabileceğini anlatan Karakuş, şöyle devam etti:

"Elde ettiğimiz doğal kökenli bileşenlerin, hasat sonrası ürünlerde kurşuni küf gelişimini baskılayarak depo süresinin uzatılmasında güvenle kullanılabileceğini gösteriyor. Özellikle bu üç bileşenin birlikte kullanıldığı uygulamalarda koruyucu etkinin oldukça yüksek olması, uygulama açısından dikkat çekici bir bulgu. Yaptığımız analizler, bu uygulamaların sadece koruyucu etki sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda kalite parametrelerini de olumlu yönde etkilediğini gösterdi. Elde ettiğimiz sonuçlar, sentetik kimyasallara alternatif olarak doğal ve güvenli çözümlerin hasat sonrası teknolojilerde kullanılabileceğini de ortaya koyuyor."

Uçucu yağ bileşenlerinin kullanımının hem kurşuni küf kaynaklı ürün kayıplarını azaltabileceğini hem de tüketiciye daha kaliteli ve güvenli ürün sunulmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Karakuş, "Araştırma sonuçlarımız hasat sonrası teknolojiler, soğuk hava depolama sistemleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından sektöre yol gösterici nitelik taşıyor." dedi.

Karakuş, çalışmaların bilimsel açıdan da uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu belirterek, elde edilen verilerin alanında saygın, uluslararası indekslerde taranan ve "Q1" kategorisinde yer alan dergilerde yayımlandığını bildirdi.

Çalışmaların yalnızca akademik düzeyde kalmadığını vurgulayan Karakuş, özel kurumlarla işbirliği içinde elde edilen bulguların uygulamaya aktarılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.