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Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi

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X platformunda gün boyu yaşanan erişim sıkıntısı hala tam olarak çözülemezken, siber saldırıyı Dark Storm Team adlı hacker grubu üstlendi.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'te sabah saatlerinden itibaren erişim sıkıntısı yaşandı. X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk siber saldırı olduğunu açıkladı.

X'E SİBER SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

Sorun hala tam olarak çözülemezken, siber saldırı Newsweek'in aktardığına göre, 'Dark Storm Team' adlı hacker grubu saldırıyı üstlendi. Hacker grubunun Telegram kanalında yapılan paylaşımda, X platformuna yönelik bir DDoS saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı nedeniyle platforma erişimin kesildiğini belirtildi.

X'TE ERİŞİM SORUNU TAM OLARAK ÇÖZÜLEMEDİ

Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi. Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi. Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

ELON MUSK: ÇOK BÜYÜK BİR SİBER SALDIRI OLDU

Söz konusu sosyal medya platformunun sahibi işadamı Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi. X'teki resmi hesabından paylaşım yapan Musk, "X'e karşı büyük bir siber saldırı oldu." ifadesine yer verdi.

"Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." diyen Musk, konuyu takip ettiklerini belirtti. Musk, saldırının hala devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

ALLAH'A şükürler olsun ki, şeytanın dostu Elon Musk'ın Tesla Hisse senedi %-13 çakıldı. İnşallah kökü kurur da, Dünya tarihinden silinir.

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