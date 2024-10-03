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Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi

Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi
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1 Ekim 2024'te TBMM'nin yeni yasama yılı dolayısıyla Haberler.com ekibi, Meclis bahçesinden 6 saatlik kesintisiz canlı yayın gerçekleştirdi. Bu anlamda dijital medyada bir ilke imza atan Haberler.com ekibi, canlı yayın çadırında farklı partilerden 10'un üzerinde milletvekilini misafir etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık aranın ardından 1 Ekim 2024'te mesaisine yeniden başladı. Bütün partiler için yoğun geçmesi beklenen yeni dönemin ilk gününde Haberler.com ekibi de dijital medya alanında bir ilke imza atarak Meclis bahçesinden 6 saat kesintisiz canlı yayın gerçekleştirdi.

Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi

FARKLI PARTİLERDEN BİRÇOK MİLLETVEKİLİ KONUK EDİLDİ

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un ev sahipliğinde gerçekleşen canlı yayınlarda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve program sunucusu Melis Yaşar; parti genel başkanlarını, genel başkan yardımcılarını ve farklı partilerden birçok milletvekilini ağırladı.

Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdiCanlı yayınlar esnasında Haberler.com çadırını ziyaret eden isimler arasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da vardı

AV. BEDİA TEYMUR'DAN TEŞEKKÜR

Dijital medya için büyük bir dönüm noktası olan TBMM'deki canlı yayın sonrası bir açıklama yapan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, "1 Ekim 2024'te, TBMM'nin yeni yasama yılı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz 6 saatlik canlı yayın sırasında bizleri yalnız bırakmayan başta Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç olmak üzere, yayın çadırımızı ziyaret eden tüm milletvekillerimize, genel başkanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza ve yayınımıza katılarak değerli görüşlerini paylaşan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi

Açıklamasının devamında sürecin sorunsuz ilerlemesi için desteklerini esirgemeyen TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, İletişim Daire Başkanlığı ve tüm Meclis personeline teşekkürlerini ileten Teymur, "Haberler.com olarak tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyor ve bizi takip etmeye devam etmenizi diliyoruz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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