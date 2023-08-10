Güneş Paneli ile Elektrik Üretimi ve Depolama

Yenilenebilir enerji uzun yıllardan beri tartışılan bir konu. Üretilmesi, depolanması, üniteleri gibi birçok detayı barındıran yenilenebilir enerji belki de en çok günümüzde gerekli. Çünkü yakın bir gelecekte gündelik olarak kullandığımız otomobilden tutun kolumuza taktığımız saate kadar her şey bir bataryaya sahip olacak. Peki güneş paneli ile nasıl elektrik üretilip depolanır? İşte detaylar… Amerika'daki elektrik üretim akımına Hakkı Alkan ile bizlerde katıldık. Sık sık yaşanan yangınlar sebebiyle elektrik kesintilerinin önüne geçmek isteyenler güneş enerjisinden faydalanıyor. Bu kapsamda ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan'da kendi evi için ufak bir güneş paneli sistemi kuruyor. İşte detaylar ve videomuz. İyi seyirler…

Yenilenebilir enerji uzun yıllardan beri tartışılan bir konu. Üretilmesi, depolanması, üniteleri gibi birçok detayı barındıran yenilenebilir enerji belki de en çok günümüzde gerekli. Çünkü yakın bir gelecekte gündelik olarak kullandığımız otomobilden tutun kolumuza taktığımız saate kadar her şey bir bataryaya sahip olacak. Peki güneş paneli ile nasıl elektrik üretilip depolanır? İşte detaylar…

Güneş sayesinde elektrik ürettik ve sonra onu depoladık!

Amerika'daki elektrik üretim akımına Hakkı Alkan ile bizlerde katıldık. Sık sık yaşanan yangınlar sebebiyle elektrik kesintilerinin önüne geçmek isteyenler güneş enerjisinden faydalanıyor. Bu kapsamda ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan'da kendi evi için ufak bir güneş paneli sistemi kuruyor. İşte detaylar ve videomuz. İyi seyirler…

Jackery Güneş Enerjili Güç Kaynağı (240WH) https://app.hps.im/d7ct/69ofin3d

Jackery Güneş Enerjili Güç Kaynağı 1000 Pro https://app.hps.im/d7ct/ae71pxlc

Jackery Solarsaga 100W Güneş Paneli https://app.hps.im/d7ct/d69m4m0v

Türkiye'de de güneş paneli ile elektrik üretimi yapan Hakkı Alkan ülkemizde EcoFlow, Anker gibi markaları tercih ederken Amerika'da indirime denk getirerek çok uygun bir fiyata Jackery Explorer 290W Güneş Enerjisi kitini satın aldı. Evde temiz enerji üretmek ve ABD'de de sıkça yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçmek için satın alınan kit sayesinde kendi bahçenizde elektrik üretimi yapabiliyorsunuz.

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2012 yılında Cali'de kurulan Jackery markası 11 yaşında taze bir marka olmasına rağmen başarılı işler yapıyor. En büyük EcoFlow ile sürekli rekabet içerisinde olan marka ürün ve müşteri kitlesinde kafa kafaya gidiyor diyebiliriz. Jackery Explorer serisi ise bölgede en çok tercih edilen modeli.

Jackery Explorer 290W and Explorer 880W Güneş Enerji Kiti teknik özellikleri!

Şarj olma süreleri

AC ile: 6 saat / 6,5 saat

Araba ile: 6,5 saat / 12, 5 saat

100W panel ile: 5 saat / 10 saat (1 panel)

Hangi cihazı ne kadar süre çalıştırır?

– 120 Watt ile çalışabilen 50 inç TV: 2,5 saat ile 6 saat arası

– Mini buzdolabı 60 watt: 19 saat ile 60 saat arası

– iPhone: 29 kez / 90 kez tam şarj

– 70Watt elektrikli battaniye: 3,5 saat ile 10 saat arası

– Tost makinesi: 10 saat

– 650WTaşıbabilir ısıtıcı: 65 dk

– 550W kahve makinesi: 42 dk

– 1.000 W MicroDalga: 77 dk

Giriş ve çıkış portları

3 tane AC Output: 110V

Car Port Output: 12V/10A

USB-A Outputs: 5V/2.4A

QC 3.0 Output: 5-6.5V/3A; 6.5-9V/2A; 9-12V/1.5A

USB-C PD Output (*2): 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A

Giriş: 8mm DC Input (*1): 24V/7.5A-8.33A

Explorer 290 power station özelikleri

– 200 W Sürekli/ 400 W Pik Çıkış

– 290Wh kapasite

Giriş ve çıkış portları

AC Çıkışı: 110V

Araba Port: 12V/10A

USB-A: 5V/2.4A

Giriş: 8mm DC Input (*1): 19V/3.42A (support 12~30V)