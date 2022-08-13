Güneş kaç yaşında? Daha ne kadar yaşayacak?

5 ila 7 milyar yıl içinde güneşimiz ömrünün sonuna ulaşacak. Güneş'in yaşam kaynağı olan hidrojen son bulacak. Bir zamanlar dünyamızda bildiğimiz ve sevdiğimiz her şeyi aydınlatan yıldız en sonunda soğuyacak ve sönecek.

Güneş'in yaşam döngüsü ortaya kondu

Tabi ki endişlenmek için henüz çok erken. Şu an için Güneş, hayatının baharında olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 4.57 milyar yaşında olan Güneş'e henüz orta yaşlarında diyebiliriz. İçinde bulunan hidrojeni rahatlıkla helyuma dönüştürüyor ve tüm gücüyle parlıyor.

Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi!

Bilim insanları ise Güneş'in geleceği hakkında fikirler üretmeye devam ediyor. Diğer yıldızlara göre oldukça yakın olan Güneş'in incelenmesinin daha kolay olmasını bekleyebilirsiniz. Ancak yakınlığı nedeniyle son derece parlak olan Güneş'i incelemek diğer yıldızlara göre çok daha zor.









Tüm bu zorluklara rağmen araştırmalarını devam ettiren bilim insanları, içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi ve Güneş hakkında fikir yürütüyorlar. Böylece gelecekte insanlığı nelerin beklediği daha net bir şekilde ortaya konuyor.

Yapılan araştırmalara göre Günel 8 milyar yaşına geldiğinde maksimum sıcaklığına ulaşacak. Sonrasında soğumaya başlayacak olan Güneş'in büyümesine ise devam edeceği öngörülüyor. Verilere göre Yaklaşık 11 milyar yaşına ulaştığında Güneş muhteşem bir 'kırmızı dev' halini alacak. Sonrasında ise tüm yıldızlarda olduğu gibi Güneş'in de yaşamı sona erecek.

Güneş'in ömrünü bir görsel ile açıklayan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Samanyolu içerisindeki yıldızları inceleyerek bu verileri bizlere sunuyor. Yıldızların sıcaklıkları ve yarıçapları incelenerek Güneş için de bir yaşam döngüsü ortaya konuyor.

Güneş'in önünde uzun bir yol varmış gibi görünüyor? Peki sizce insanlık da bu kadar uzun yaşayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.