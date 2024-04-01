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GTA 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi

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Rockstar Games, efsane Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2025 yılında oyunculara sunulması beklenen yapım için Aralık 2023'te ilk fragman yayınlanmıştı. Bu video ile birlikte pek çok önemli detay ortaya çıkmış ve oyunun canlı grafikleri ile etkileyeceği görülmüştü. Peki GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak? GTA 6 kaç GB olacak? İşte tüm bilinenler…

GTA 6 sistem gereksinimleri

Mevcut bilgilere göre GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu düşünülen bu ikili üzerinden yürüyecek. Bununla birlikte oyun, Vice City'yi de içerecek büyük bir haritaya sahip olacak.

Daha gerçekçi grafikler ve sürüş dinamikleri ile büyük etki yaratacak oyun, özellikle yapay zeka açısından çok dikkat çekecek. Tabii bu faktörler söz konusu olunca GTA 6 sistem gereksinimleri de merak edilmiyor değil.

GTA 6 çıkış tarihi için oyuncuları sevindiren iddia!

GTA 6 sistem gereksinimleri ve "GTA 6 kaç GB?" sorusu için şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iddialara göre oyun, minimum Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700x işlemciye gereksinim duyacak. Önerilen işlemci ise Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 5 5900X olacak.

Ekran kartı tarafında ise minimum Nvidia Geforce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX5700XT modellerine ihtiyaç duyulacakken, önerilen grafik birimlerinin Nvidia Geforce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT olacağı tahmin ediliyor.

Minimum 8 GB RAM isteyeceği düşünülen oyun için 32 GB RAM önerilecek. Bununla birlikte yapım, 150 GB depolama alanına ihtiyaç duyacak. Tabii bu miktar, yeni yayınlanacak güncellemeler ile giderek artacaktır.

Beklenen GTA 6 sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimumÖnerilenİşletim Sistemi: Windows 10 / 11Windows 11 (64-bit)İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 3700xIntel Core i9-10900K / AMD Ryzen 5 5900XRAM: 8 GB32 GBEkran Kartı: Nvidia Geforce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX5700XTNvidia Geforce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XTDepolama: 150 GB150 GB NVMe SSDDirectX: Sürüm 12Sürüm 12

Not: Resmi sistem gereksinimleri açıklandığında bu içeriğimizi güncelleyeceğiz.

GTA 6 çıkış tarihi ne zaman?

GTA 6 için ilk yayınlanan fragman ile birlikte oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği duyuruldu. Ne yazık ki net bir tarih mevcut değil. Geliştirme sürecine bağlı olarak ertelenme durumu olabileceğini belirtmekte fayda var.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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