GTA 6'nın Geliştirme Süreci Ortaya Çıktı

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'nın 10 yıla yakın süredir geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Eski bir Rockstar çalışanının LinkedIn profilindeki detaylara göre oyun, 2015'ten beri proje halinde. Bu süreç, şirketin şimdiye kadarki en uzun geliştirme döngülerinden biri olacak gibi görünüyor.

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu hakkında sızıntıların sayısı son zamanlarda arttı. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ortaya çıkan yeni bir bilgi ise Rockstar Games'in GTA 6'nın 10 yıla yakın süredir geliştirme aşamasında gösterdi.

GTA 6, 2015'ten beri geliştirilme aşamasında

Eski bir Rockstar çalışanının LinkedIn profilindeki detaylara göre GTA 6, 2015'in başından beri proje halinde. Daha önce 2 milyar dolar bütçe ayrıldığı belirtilen açık dünya oyunu, tüm zamanların en büyük yapımı olacak gibi duruyor.

Rockstar'da eski bir araştırma editörü olan Jon Young, 2018'de şirketten ayrılana kadar üç yıl boyunca GTA 6 üzerinde çalıştığını belirtti. Bu da oyunun en azından 2015 yılında geliştirilmeye başlandığını gösteriyor. 7-8 yıllık bu süreç, Rockstar'ın şimdiye kadarki en uzun geliştirme döngülerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

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Karşılaştırma yapmak gerekirse GTA 5, GTA 4'ün piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, 2008'de geliştirilmeye başlandı. 2008 yılında oyuncularla buluşan GTA 4 ise GTA San Andreas'ın ardından 2004'ün sonlarında ön prodüksiyona başladı.

GTA 6'nın 2015'ten beri geliştirilmekte olduğu ve Rockstar'ın çatı şirketi Take-Two'nun 2024'te piyasaya sürüleceğini ima ettiği düşünülürse, bir sonraki yapımın rekor kırmasını bekleyebiliriz.

Ek olarak Young, 2008 yılında iki farklı Bully oyunu üzerinde çalıştığından bahsetti. Bully 2'nin 2010'da iptal edildiğini düşünürsek, bu sızıntı, bir dönemler Bully 3'ün de geliştirmeye girdiğini gösteriyor.

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