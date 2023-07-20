Grand Theft Auto 6 ile ilgili yeni sızıntılar, oyun camiasında şok etkisi yaratacak gibi görünüyor. Bir süre önce oyunun 1-2 milyar dolar arasında bir bütçeye sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two Interactive bu iddiaları yalanlamazken, yeni sızıntı ise bütçenin 2 milyar dolar olduğunu 'doğruladı'.

Grand Theft Auto serisi, oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip. GTA 6 için büyük düşünen Rockstar Games'le ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Şirketin gelir raporundaki verilere göre, GTA 6 için 2 milyar dolar bütçe ayrıldı.

GTA 6 için 2 milyar dolar bütçe ayrıldı

Grand Theft Auto 6 ile ilgili yeni sızıntılar, oyun camiasında şok etkisi yaratacak gibi görünüyor. Bir süre önce oyunun 1-2 milyar dolar arasında bir bütçeye sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two Interactive bu iddiaları yalanlamazken, yeni sızıntı ise bütçenin 2 milyar dolar olduğunu "doğruladı".

Twitter'da paylaşılan iddiaya göre, GTA 6 2014'ten beri geliştirilme aşamasında ve yapımı için 2 milyar dolar harcandı. Bu, GTA 6'nın gişe rekortmeni filmleri bile geride bırakarak tarihin en pahalı eğlence ürünü olacağı anlamına geliyor.

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Oyun camiasında GTA 6 için heyecan artarken, birçok kişi 2 milyar dolarlık bütçe iddiasına şüpheyle yaklaşıyor. Birçok oyuncu, tek bir yapım için 2 milyar doların fahiş bir meblağ olduğunu düşünüyor.

Kıyaslama yapmak gerekirse, tarihin en pahalı oyunu henüz çıkış yapmayan Star Citizen ve bütçesi 415 milyon dolardı. Film tarafında ise en pahalı film Star Wars: The Force Awakens oldu ve bütçesi 447 milyon dolar seviyesinde.

GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen test görselleri pic.twitter.com/EWuuzgjS5K — M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

Rockstar'ın bu maliyeti oyun fiyatı üzerinde çıkaracağı söyleniyor. Günümüzde büyük bütçeli yapımlar 70 dolardan satılırken, GTA 6'nın 100 dolardan pahalı olabileceği iddia ediliyor.

Ayrıca sızıntıların çoğu, oyunun 2024 Nisan – 2025 Nisan tarihleri arasında duyurulacağı yönünde.

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