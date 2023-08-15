Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Rockstar Games, 2023 yılında Grand Theft Auto serisinin 5. yapımını piyasaya sürdü. O günden bu yana milyonlarca kez satan oyun, önceki yapıma göre önemli yenilikler içeriyordu. Bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre GTA 6 da dikkat çeken yenilikler ile oyunculara sunulacak. GTA 6'da saç ve sakal uzaması sistemi olacak! Oyun sektörü için ayrılan para arttıkça oyunlar da artık hayatımız gibi gerçekçi bir hal almaya başladı. Rockstar Games'in 2018 yılında piyasaya sürdüğü Red Dead Redemption 2 de bunun en iyi örneklerinden birisi. En hikayeli bir yana, aynı zamanda en gerçekçi oyunlar arasında yer alan Red Dead Redemption 2'de, oyuncuların oldukça sevdiği bir özellik vardı. Bu özellik, karakterin saç ve sakalının zaman geçtikçe uzamasıydı. GTA 6, PlayStation ve Xbox'a özel mi olacak? İşte yeni iddia. Grand Theft Auto ile ilgili içerikler yayımlayan bir kaynağa göre Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'deki bu otomatik saç ve sakal uzaması sistemini GTA 6'ya da ekleyecek. Tabii bunun bir sızıntı olduğunu belirtmekte fayda var. Tabii bu noktada akıllara şu soru geliyor; Oyuncu berbere gitmezse saç ve sakalı ne kadar uzayacak? Açık söylemek gerekirse bu sorunun cevabı şimdilik bilinmiyor. Ancak RDR 2'ye göre konuşacak olursak, bunun için mutlaka bir sınır olacaktır. GTA 6 ne zaman çıkacak? Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre GTA 6'daki harita, GTA 5'in haritasından neredeyse 2 kat daha büyük olacak. Haliyle bu da oyuncuya, daha fazla keşfedilebilir alan sunacak. Öte yandan oyunda, biri kız biri erkek olmak üzere iki ana karakter olacağı bilgisi mevcut. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili net bir tarih yok. Fakat yakın zamanda sızan yeni detaylara göre GTA 6, 10 yıldır geliştirilme aşamasında ve 2024 yılında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Rockstar Games, 2023 yılında Grand Theft Auto serisinin 5. yapımını piyasaya sürdü. O günden bu yana milyonlarca kez satan oyun, önceki yapıma göre önemli yenilikler içeriyordu. Bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre GTA 6 da dikkat çeken yenilikler ile oyunculara sunulacak.

GTA 6'da saç ve sakal uzaması sistemi olacak!

Oyun sektörü için ayrılan para arttıkça oyunlar da artık hayatımız gibi gerçekçi bir hal almaya başladı. Rockstar Games'in 2018 yılında piyasaya sürdüğü Red Dead Redemption 2 de bunun en iyi örneklerinden birisi.

En hikayeli bir yana, aynı zamanda en gerçekçi oyunlar arasında yer alan Red Dead Redemption 2'de, oyuncuların oldukça sevdiği bir özellik vardı. Bu özellik, karakterin saç ve sakalının zaman geçtikçe uzamasıydı.

GTA 6, PlayStation ve Xbox'a özel mi olacak? İşte yeni iddia

Grand Theft Auto ile ilgili içerikler yayımlayan bir kaynağa göre Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'deki bu otomatik saç ve sakal uzaması sistemini GTA 6'ya da ekleyecek. Tabii bunun bir sızıntı olduğunu belirtmekte fayda var.

Tabii bu noktada akıllara şu soru geliyor; Oyuncu berbere gitmezse saç ve sakalı ne kadar uzayacak? Açık söylemek gerekirse bu sorunun cevabı şimdilik bilinmiyor. Ancak RDR 2'ye göre konuşacak olursak, bunun için mutlaka bir sınır olacaktır.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre GTA 6'daki harita, GTA 5'in haritasından neredeyse 2 kat daha büyük olacak. Haliyle bu da oyuncuya, daha fazla keşfedilebilir alan sunacak. Öte yandan oyunda, biri kız biri erkek olmak üzere iki ana karakter olacağı bilgisi mevcut.

Oyunun çıkış tarihi ile ilgili net bir tarih yok. Fakat yakın zamanda sızan yeni detaylara göre GTA 6, 10 yıldır geliştirilme aşamasında ve 2024 yılında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.