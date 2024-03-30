GTA 6 Çıkış Tarihi İçin 2026 İddiası Doğru Olmayabilir

Rockstar Games, uzun süredir oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için ilk tanıtım videosunu birkaç ay önce YouTube'da paylaştı. Bu tanıtım fragmanı ile oyunun 2025'te piyasaya sürüleceği duyurulmuşken, videonun her bir sahnesi oyuncular tarafından büyük bir dikkatle izlendi ve pek çok çarpıcı detay ortaya çıktı. Bu detaylar ile birlikte beklentiler de giderek arttı.

Geçtiğimiz günlerde ise GTA 6 çıkış tarihi için dikkat çeken bir söylenti ortaya atıldı. Buna göre Rockstar Games'in geliştirme çalışmalarında geri kalmış olabileceği ve bu doğrultuda oyunun 2026'ya ertelenme ihtimali olduğu iddia edildi. Ancak kısa süre önce ortaya çıkan detaylar ile birlikte herhangi bir gecikme durumunun olmadığı söylendi. İşte ayrıntılar…

GTA 6 çıkış tarihi için 2026 iddiası doğru olmayabilir

Oyunun ertelendiğine dair iddia, oyun dünyasında büyük ses getirdi. Hatta Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'ın hisse değerleri bile düştü. Akabinde oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından Insider-Gaming, oyunun geliştirme süreci hakkında bilgi sahibi olan bazı kaynaklardan bilgi talep etti.

Gelen bilgiler ise oyunun ertelendiği iddiasını yalanladı. Buna göre GTA 6'nın geliştirme programında herhangi bir gecikme durumu olmadığı ve çalışmaların olması gerektiği gibi ilerlediği söylendi. Buna göre şimdilik önemli bir değişiklik yaşanmadığını söyleyebiliriz. Yani GTA 6 çıkış tarihi için 2025 yılı planlanıyor. Ancak henüz net bir tarih açıklanmış değil.

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Rockstar Games, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla ofisten çalışma sistemine geri döndü. Aktarılan bilgilere göre GTA 6 için şu anda 1000'den fazla kişi çalışıyor. Bu doğrultuda yeni oyundan beklentiler bir hayli büyük. Her yeni gelişme, oyuncularda merak uyandırıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.