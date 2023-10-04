GSO Heyeti MEXT Teknoloji Merkezi'ni Ziyaret Etti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve firma temsilcilerinden oluşan heyet, MEXT Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Ziyarette, iş birliği olanakları da görüşüldü.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları E. Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve firma temsilcilerinden oluşan heyet, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İstanbul'a düzenlenen program çerçevesinde, MEXT Yönetici Direktörü Efe Erdem tarafından MEXT hizmetlerine dair bir sunumun gerçekleştirildiği ziyarette, Gaziantep Sanayi Odası ile MEXT Teknoloji Merkezi arasında yapılabilecek muhtemel iş birliği başlıkları da görüşüldü.

Ziyarette ayrıca MEXT Dijital Fabrikadaki son teknolojik uygulamalar yerinde gözlemlendi.

Verdikleri bilgilerden dolayı MEXT Yönetimine teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı E. Ferhan Sağım, MEXT'in, dünyanın en çerçeveli dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar gerçekten mükemmel. Gaziantep Sanayi Odası olarak MEXT ile neler yapabiliriz bunu konuştuk. Dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim konularında bizde Gaziantep Model Fabrikamızda ve GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada MEXT ile de ne tür çalışmalar yapabileceğimizi önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz. Verdikleri bilgilerden ve ev sahipliklerinden dolayı MEXT ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları E. Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Cengiz Konukoğlu, Hakan Aslansoy, Mustafa Özgüler, Ali Can Koçak, İbrahim Kara, Bora Tezel, Genel Sekreter Yusuf İymen ve firma temsilcileri yer aldı.

GSO-MEM heyeti Justwork Offıce Campus'ünü inceledi

Programın diğer bölümünde ise GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak ve beraberindeki heyet, teknoloji şirketlerinin ofis kampüslerinden ilham alan, 150'den fazla teknoloji şirketine ev sahipliği yapan JUSTWork Office Campus'unü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - GAZİANTEP