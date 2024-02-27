Grand Theft Auto: San Andreas Unreal Engine 5 ile Yeniden Tasarlandı

Rockstar Games tarafından 2004 yılında piyasaya sürülen ve oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Grand Theft Auto: San Andreas, günümüzde halen bir popülerliğe sahip. Grafikleri günümüz oyunlarına kıyasla geride kalsa da, yapımın hala daha büyük bir oyuncu kitlesi var. Bu oyuncuları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Öyle ki GTA: SA, Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlandı.

Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlanan GTA: San Andreas

Bilmeyenler için oyun devi Epic Games tarafından geliştirilen Unreal Engine 5, bir hayli gerçekçi, detaylı grafikler sunan, gelişmiş ışıklandırma teknolojileri ve geometri işleme yeteneklerine sahip bir oyun motoru. GTA: SA ise Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlandı.

YouTube'da "Flames Per Second" kanalı tarafından paylaşılan Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlanan GTA: SA videosuna baktığımızda oyunun daha canlı ve modern bir atmosfere sahip olduğunu görüyoruz. Hatta bu yüzden serinin son çıkan ve en iyi grafiklere sahip oyunu GTA: 5'e benzetenler bile oldu.

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Unreal Engine 5 ile yapılan bu konsept çalışma her ne kadar oyuncuların dikkatini çekse de resmi olmadığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlanan GTA oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.