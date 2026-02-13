Haberler

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti
Güncelleme:
Yetişkin içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans platformu üzerinden "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alınırken Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın yurt dışında olduğu belirlendi. Bu isimlerden Serpil Cansız'ın son olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'dan paylaşım yaptığı görüldü.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, OnlyFans platformunda 'Suç Gelirlerini Aklama' ve 'Müstehcenlik' suçları kapsamında 16 kişiyi gözaltına aldı.
  • Operasyonda 300 milyon lira mal varlığı olan 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.
  • Gözaltı kararı verilen Serpil Cansız'ın Atina'da olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

ÜCRET KARŞILIĞI ÖZEL İÇERİKLERE YÖNLENDİRDİLER

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi. Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi.

16 GÖZALTI VAR, 2 ŞİRKETE EL KONULDU

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 300 milyon lira mal varlığı olan 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.

İSİMLER BELLİ OLDU

Gözaltı kararı verilen; Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın yurt dışında oldukları öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

SERPİL CANSIZ ATİNA'DA

Operasyon kapsamında OnlyFans fenomeni Serpil Cansız hakkında gözaltı kararı verildi. Cansız'ın son yaptığı paylaşımda Atina'da olduğu ortaya çıktı.

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

