Görünmezlik artık gerçek oluyor! İlk defa görenler hayrete düştü
Marvel filmlerindeki "Görünmez kadın" karakteri izleyicilerin aklına kazındı. Milyonlar tarafından merakla izlenen bu filmdeki görünmezlik özelliği ise günlük hayatta gerçek oldu. Bir adamın giydiği görünmezlik kıyafeti şaşkınlık yarattı.
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Bilim kurgu filmlerindeki birçok olayın günümüz dünyasında teknolojiyle birlikte normallik kazanmasının ardından filmlerdeki başka senaryoların gerçekleşme ihtimali de insanları heyecanlandırıyor.
MARVEL'İN ÜNLÜ KARAKTERİ
Marvel'in ünlü karakteri "Görünmez kadın"ın gerçeğe dönüşmesi ise artık anmeselesi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, görünmezlik kıyafeti tanıtıldı. Kıyafeti ilk kez gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.