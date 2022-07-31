Görünmezlik artık gerçek oluyor! İlk defa görenler hayrete düştü

Bilim kurgu filmlerindeki birçok olayın günümüz dünyasında teknolojiyle birlikte normallik kazanmasının ardından filmlerdeki başka senaryoların gerçekleşme ihtimali de insanları heyecanlandırıyor.

MARVEL'İN ÜNLÜ KARAKTERİ

Marvel'in ünlü karakteri "Görünmez kadın"ın gerçeğe dönüşmesi ise artık anmeselesi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, görünmezlik kıyafeti tanıtıldı. Kıyafeti ilk kez gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.