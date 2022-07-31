Görünmezlik artık gerçek oluyor! İlk defa görenler hayrete düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görünmezlik artık gerçek oluyor! İlk defa görenler hayrete düştü

Marvel filmlerindeki "Görünmez kadın" karakteri izleyicilerin aklına kazındı. Milyonlar tarafından merakla izlenen bu filmdeki görünmezlik özelliği ise günlük hayatta gerçek oldu. Bir adamın giydiği görünmezlik kıyafeti şaşkınlık yarattı.

 - Güncelleme:

Bilim kurgu filmlerindeki birçok olayın günümüz dünyasında teknolojiyle birlikte normallik kazanmasının ardından filmlerdeki başka senaryoların gerçekleşme ihtimali de insanları heyecanlandırıyor.

MARVEL'İN ÜNLÜ KARAKTERİ

Marvel'in ünlü karakteri "Görünmez kadın"ın gerçeğe dönüşmesi ise artık anmeselesi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, görünmezlik kıyafeti tanıtıldı. Kıyafeti ilk kez gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Teknoloji

Sosyal Medya Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Hakan Soyadi:

yalan haber yeşil kamufulaj elbisesi giyiyor programla filreleme yapıyor

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title