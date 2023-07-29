Görme engelli öğrenci golbolu oyununu dijital ortama taşıyor

Üniversite öğrencisi görme engelli Ömer Yılmaz, İngiltere'deki iki arkadaşıyla görme engellilere özgü takım sporu olan golbolu, dijital ortama taşımak için bilgisayar oyunu tasarlıyor. Yılmaz ve arkadaşları, ses kayıtlarının tamamlanmasının ardından teknik işlemlerini yaparak bilgisayar oyununu görme engelli bireylerin kullanımına sunmayı hedefliyor.

Üniversite öğrencisi görme engelli Ömer Yılmaz, İngiltere'deki iki arkadaşıyla görme engellilere özgü takım sporu olan golbolu, dijital ortama taşımak için bilgisayar oyunu tasarlıyor.

İstanbul Atlas Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde okuyan Yılmaz, golbolu dijital ortama aktarmak için İngiltere'deki arkadaşlarıyla yaklaşık 8 ay önce çalışmaya başladı.

Zilli topla oynanan oyunun ses tasarımını üstlenen Yılmaz, Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği İstanbul Şubesinin öncülüğünde Sakarya'da düzenlenen yaz eğitim kampına katıldı.

Kampta Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen Yılmaz, arta kalan zamanlarda arkadaşlarının oynadığı golbolun seslerini kaydetmeyi sürdürdü.

Yılmaz ve arkadaşları, ses kayıtlarının tamamlanmasının ardından teknik işlemlerini yaparak bilgisayar oyununu görme engelli bireylerin kullanımına sunmayı hedefliyor.

"Oyun çok dilli olacak"

Ömer Yılmaz, AA muhabirine, mütercim tercümanlık son sınıf öğrencisi olduğunu, aynı zamanda ses tasarım işiyle ilgilendiğini söyledi.

Genel olarak sesli tiyatro üzerine çalışmalar yaptığını, bu kapsamda 2020 yılında bir projeye dahil olduğunu aktaran Yılmaz, "Ses tiyatrosundan 3-4 oyun çıkardık. Oradan ilerlemeye devam ediyoruz. Golbol, görme engellilerin zilli topla oynadığı bir spor. Bizim yaptığımız çalışma ise bu oyunun dijital ortama, bilgisayar oyununa dönüştürülmesi." diye konuştu.

Topun çıkardığı seslerle oyuncuların ayak sesleri gibi oyun sırasında çıkan tüm sesleri kaydettiğini anlatan Yılmaz, bunları bilgisayar ortamında bir program aracılığıyla temizleyip oyuna entegre ettiğini kaydetti.

Yılmaz, ses kayıtlarıyla oyuncuya "görüyormuş hissi" vermeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bu oyun çok dilli olacak, hem İngilizce hem de farklı dillerde. İnşallah güzel bir şey ortaya koyarız. Şu an üç kişi bu oyun üzerine çalışıyor. Birisi İngiltere'de oyunu kodlayan diğeri de aynı ülkede müzik işini yapan bir arkadaş, ben de ses işini üstlendim." ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki arkadaşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Ortaya güzel tasarlanmış bir oyun çıkarmayı hedefliyoruz. Bir yandan kayıt süreci bir yandan da kodlama süreci devam ediyor." dedi.