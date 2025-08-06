Görgün: AKINCI Atış Testinde Gücünü Bir Kez Daha Kanıtladı
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AKINCI insansız hava aracının gerçekleştirdiği atış testinde milimetrik hassasiyetle hedefi vurduğunu duyurdu. Bu başarı, mühendislik vizyonu ve sistem entegrasyon kabiliyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
GÖRGÜN: GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA KANITLADI
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test atışına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gökyüzünde yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve hassas vuruş kabiliyetini aynı platformda birleştiren AKINCI; LGK-82 ile gerçekleştirdiği atış testinde tam isabetle gücünü bir kez daha kanıtladı. Hedefe milimetrik hassasiyetle ulaşan bu başarı, mühendislerimizin vizyonunun ve sistem entegrasyon kabiliyetimizin en somut göstergesidir. Emeği geçen Baykar Teknoloji ve ASELSAN ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji