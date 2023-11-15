Google, Yeni Yapay Zekasıyla Hava Durumu Tahmini Yapıyor

Google'ın yeni yapay zekası GraphCast, verimli ve güvenli hava durumu tahmin raporları oluşturuyor. Geleneksel sistemleri geride bırakan bu algoritma, daha iyi, daha hızlı ve enerji açısından daha verimli tahminler sunuyor.

Google devrim niteliğinde bir ilke imza attı. Dev arama motoru meteoroloji uzmanlarının pabucunu dama atacak bir algoritma geliştirdi. Arama devinin yeni yapay zekası GraphCast, verimli ve güvenli hava durumu tahmin raporları oluşturuyor. İşte detaylar..

Google'ın yeni yapay zekası GraphCast, hava durumunu gururla sunar!

Google, dışarı çıkarken hangi ceketi giymeniz gerektiğini söyleyecek bir algoritma geliştirdi. Arama devinin yapay zeka merkezli beyin güveni Google DeepMind, bir ilke imza attı. Geleneksel sistemleri %90'dan fazla oranda geride bırakan yeni bir hava durumu tahmin modelini duyurdu. GraphCast adlı makine öğrenimi modeli, bugün hava durumu uygulamanızı çalıştıran araçlara göre daha iyi, daha hızlı ve enerji açısından daha verimli 10 günlük tahminlerde bulunuyor.

Google'ın araştırmacıları paylaştıkları bir çalışmada "Bunun hava durumu tahminlerinde bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz" dedi.

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Peki bu algoritma nasıl çalışıyor. Genel olarak, tahminlere yönelik bu mevcut modele sayısal hava durumu tahmini (NWP) adı veriliyor. NWP, mevcut hava koşullarını akışkanlar dinamiği, termodinamik ve diğer atmosfer bilimlerinin ilkelerine dayanıyor. Ayrıca bu model değişiklikleri simüle edip devasa modeller oluşturuyor. Bu algoritma oldukça karmaşık. Ayrıca çok pahalı ve tonlarca bilgi işlem gücü gerektiriyor.

GraphCast, moleküllerin nasıl uçup birbirine çarpacağına dair simülasyonlar yürütmek yerine, geçmiş verilere daha fazla vurgu yapıyor. Böylece geleneği bozuyor. Başka bir deyişle, bu algoritma geçmişte olup bitenlere dayanarak tahminlerde bulunan bir makine öğrenimi modelidir. İşin içinde pek çok süslü bilgisayar bilimi var. Ancak genel olarak gerektirdiği hesaplama düzeyi ve sayısı açısından çok daha basit bir yapısı var.

GraphCast, Dünya'nın mevcut hava durumuyla ve altı saat önceki hava durumuyla ilgili verilerle başlıyor. Ardından altı saat sonra havanın nasıl görüneceğine dair bir tahminde bulunuyor. GraphCast daha sonra bu tahminleri modele geri besliyor. Aynı hesaplamayı gerçekleştiriyor. Böylece daha uzun vadeli tahminleri ortaya koyuyor.