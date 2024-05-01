Üye Girişi
Haberler

Google, yapay zekayı Chrome'a entegre ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google, Chrome deneyimini daha akıllı hale getirmek için yapay zeka asistanı Gemini'yi kullanıma sunuyor. Gemini, Türkçe dahil birçok dil desteğiyle Chrome'da entegre olarak kullanılabilecek.

Google, ürünlerine yapay zeka dahil etmeye devam ediyor. Bir süredir Chrome deneyimini daha akıllı hale getirmek için çalışan şirket, son olarak Gemini desteği üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Peki Google yapay zekası Chrome'da nasıl yer alacak?

Chrome kullanıcıları doğrudan Gemini ile konuşabilecek

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, son güncellemelerle artık daha fazla kullanıcıya açıldı. Gemini uygulaması ayrıca Türkçe dahil birçok dil desteğine kavuşarak genişlemeye devam ediyor. Son detaylar ise yapay zekanın Chrome ile entegre olacağını gösterdi.

iOS kullanıcıları Gemini'a Google Arama uygulamasının üst kısmından erişebiliyor. Kullanıcılar ister standart isterlerse Gemini destekli arama yapabiliyor. Masaüstü Chrome tarayıcısı ise artık adres çubuğunda Gemini desteği sunacak.

73 8 37 4 8784

Google'ın açıklamasına göre kullanıcılar, Chrome'da @gemini yazarak doğrudan yapay zekaya soru sorabilecek. Bu, yer imleri, geçmiş ve tarayıcı sekmeleri için mevcut kısayollarında Gemini ile kullanılacağını gösteriyor.

Google ayrıca Gemini için uzantı özelliğini de geliştirdi. Kullanıcıların belirli uzantılar aracılığıyla Gemini'da sorgular yapmasını sağlayan bu destek, artık daha fazla dil için kullanılabilir olacak.

Öte yandan Chrome; @gmail gibi basit komutlar aracılığıyla popüler Google hizmetlerindeki verilere doğrudan erişebilecek. Bu da uzantılarını tarayıcıda daha fazla kullanışlı olmasını sağlayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google yapay zekası Gemini ne kadar başarılı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Chrome Google Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taş Kağıt Makas 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 159. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 158. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title