Teknoloji devi Google, WearOS için Google Calendar uygulamasını yayımladı. Kısa bir süre önce Gmail'i yayımlamayarak kullanıcıların takdirini kazanan şirket, özellikle profesyonel iş yaşamında kullanılan popüler uygulamaların tamamını yapıya kazandırmak niyetinde. İşte detaylar

Teknoloji devi Google, WearOS için Google Calendar uygulamasını yayımladı. Kısa bir süre önce Gmail'i yayımlamayarak kullanıcıların takdirini kazanan şirket, özellikle profesyonel iş yaşamında kullanılan popüler uygulamaların tamamını yapıya kazandırmak niyetinde. İşte detaylar

Google Calendar, sonunda WearOS'ta!

Geçen hafta gerçekleştirilen Gmail lansmanı, akıllı saat kullanıcıları tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Bu geribildirimler doğrultusunda Google Calendar uygulamasını da WearOS'a dahil eden teknoloji devi, uzun süredir beklenen özellikleri akıllı saat kullanıcılarının deneyimine sundu.

Calendar uygulamasıyla birlikte kullanıcılar gelişmiş takvim özelliklerinden etkili bir şekilde faydalanarak özel gün ve toplantıları için notlar alabiliyor, günlük planlamalarını efektif bir şekilde tüm cihazlarında eşitleyebiliyor ve diledikleri aralıklarda hatırlatıcılar oluşturabiliyorlar.

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Özellikle iş yaşamında aktif olarak kullanılan Google Calendar uygulaması dahilinde kullanıcılar, yukarıda sıraladığımız özelliklerin yanı sıra toplu etkinliklere katılım sağlama, etkinlik durumuyla ilgili bilgi alma ve etkinlik ile ilgili tercihlerini düzenleme imkanı buluyorlar.

Söz konusu uygulamanın sağladığı en önemli avantajın, takvimin tüm cihazlarla senkron bir şekilde çalışabilmesine olanak sağlaması olduğu vurgulanıyor. Akıllı telefonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda ve tabletinizde yaptığınız tüm değişiklikler saatinize de yansıtılarak son derece pratik bir kullanıcı deneyimi sunuluyor.

Peki sizler, yayımlanan bu uygulama ile ilgili olarak neler düşlünüyorsunuz? Google Calendar uygulamasını aktif olarak kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.