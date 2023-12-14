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Google, sağlık uygulamaları için yeni yapay zeka modeli MedLM'yi tanıttı

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Google, sağlık uygulamaları için özel olarak tasarlanmış yeni MedLM yapay zeka modelini tanıttı. MedLM, Google'ın uzman doktor seviyesinde performans gösterdiğini iddia ettiği Med-PaLM 2'yi temel alıyor. Yeni MedLM aracı, Vertex AI platformu üzerinden belirli Google Cloud müşterilerine açıldı ve doktorlara hastaların notlarının hazırlanması ve tıbbi araştırmaların belirlenmesi gibi görevlerde yardımcı oluyor.

Google, yapay zeka alanındaki modellerine bir yenisini daha ekledi. Teknoloji devi, sağlık uygulamaları için özel olarak tasarlanmış yeni MedLM yapay zeka modelini tanıttı. MedLM, Google'ın uzman doktor seviyesinde performans gösterdiğini iddia ettiği Med-PaLM 2'yi temel alıyor.

Google yapay zekası MedLM nasıl çalışıyor?

Yeni MedLM aracı, Vertex AI platformu üzerinden belirli Google Cloud müşterilerine açıldı. Teknoloji devi, HCA Healthcare ve BenchSci gibi bazı sağlık şirketlerinin hastaları üzerinde testler gerçekleştirdiğini söyledi. Hasta notlarının hazırlanması ve tıbbi araştırmaların belirlenmesi gibi görevlerde doktorlara yardımcı olduğunu aktardı.

MedLM'nin büyük ve küçük iki modelden oluştuğu ifade edildi. Büyük MedLM'nin tüm sağlık sisteminde hasta kayıtlarını analiz edebileceği ve karmaşık görevleri yerine getirebileceği aktarıldı. Orta ölçekli model ise doktor-hasta etkileşimlerinin özetlenmesi gibi gerçek zamanlı çözümler sunacak.

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Uzman isimler ise kapsamlı testler ve güvenlik önlemleri olmadan sağlık hizmetleri alanında yapay zeka kullanmanın riskli olacağını düşünüyor. Google bu konuda temkinli bir yaklaşım benimsediğini iddia etse de, tıbbi sohbet botlarının genel kullanıma açılması tehlikeli bulunuyor.

Yapay zeka uygulamalarının zararlı teşhis tavsiyeleri verebileceği, tıbbi yanlış bilgileri yayabileceği veya istemeden özel sağlık kayıtlarını sızdırabileceği endişeleri var. Dünya Sağlık Örgütü, test edilmemiş sistemlerin hatalara yol açabileceğini ve yapay zekaya olan güveni zedeleyebileceğini dile getirdi.

Google Cloud'un Sağlık Stratejisi Başkanı Aashima Gupta, farklı boyutlarda modeller oluşturmanın, hasta-doktor analizinde önemli olduğunu ifade etti. Herkese uyan tek çözüm yerine, farklı yaklaşımlar ile sağlık sektöründe devrim yaratabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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