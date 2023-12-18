Google Play Store, Uygulamaları Uzaktan Kaldırma Özelliği Getiriyor

Google birkaç gün önce Aralık Play Hizmetleri güncellemesini yayınladı. Bu güncellemede Google Play Store, kullanıcıların bağlı cihazlarından uygulamaları uzaktan kaldırmalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik getiriyor.

Google birkaç gün önce Aralık Play Hizmetleri güncellemesini yayınladı. Bu güncellemede Google Play Store, kullanıcıların bağlı cihazlarından uygulamaları uzaktan kaldırmalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik getiriyor.

Özellik şu anda aktif değil, ancak tersine mühendislik ile ortaya çıkarıldı

'Assemble Debug' mahlaslı popüler sızıntıcı, yeni bir blog gönderisinde Play Store aracılığıyla uygulamaları uzaktan kaldırma işlemini tersine mühendislikle ortaya çıkardı. Bu özelliğe Play Store'un 38.8 sürümünde erişebiliyorlar.

Şu anda oturum açmış Android cihazlarınıza uzaktan uygulama yükleyebildiğiniz gibi, bunları istediğiniz bağlı bir cihazdan da kaldırabileceksimniz. Bununla birlikte, kaldırma işlemi yükleme özelliğinden biraz daha karmaşık, gelin anlatalım.

Yaygın olarak kullanılabilir olduğunda, Play Store 'a bağlı cihazlarınızdan uygulamaları kaldırmak için şunları yapmanız lazım:

Play Store'da profil resminize dokunun ve "Uygulamaları ve cihazı yönet "i açın

"Yönet" bölümüne kaydırın

Mevcut cihazınızın adına dokunduğunuzda, bağlı tüm cihazları içeren bir liste görünecek.

Uygulamaları kaldırmak istediğiniz cihazı seçin

Bu cihaz için görünen uygulamalar listesinden seçim yapın

Seçilen uygulamayı/uygulamaları kaldırmak için sağ üst köşedeki sil simgesine dokunun

Sızıntı yapan kişi, kaldırılacak uygulamaları adlarına ve boyutlarına göre sıralayabileceğinizi belirtiyor. Bu, cihazınızda daha fazla yer kaplayan daha ağır uygulamaları tanımlamayı ve silmeyi kolaylaştıran bir özellik olacak.

Android kullanıcıları müjde! Uygulamaları gizlemek artık mümkün

Ayrıca şu anda özelliği etkileyen bir hata var gibi görünüyor. Şu anda bir cihazda yüklü olan tüm uygulamaları listelemiyor. Ancak Google, Play Store 'un bu özelliğini daha yaygın bir şekilde kullanıma sunduğunda bu sorunu mutlaka çözecektir.

Google'ın yama notlarına göre, uygulama kaldırma özelliği PC, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve Wear OS'de kullanılabilecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.