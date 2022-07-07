Google Play Store'un logosu değişiyor!

Google Play logosu son olarak 2016 yılında değişmişti. Sanıyoruz ki, geçen 6 yılda bu logoyu değiştirmeden kullanan Google, artık bir değişiklik yapmanın zamanının geldiğini düşünüyor. Yeni logoda üçgen form ve genel tema korunsa da yapılan değişiklikler göze çarpıyor.

Play Store yeni logoya kavuşuyor

Google Play Store logosu üçgen formuna devam ediyor olsa da köşelerin eski logoya kıyasla daha yuvarlak olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca artık logoda bulunan dört renk Google'ı simgeleyen renklere daha yakın. Mavi ve yeşil renklerin net bir şekilde daha koyu bir tona büründüğünü görüyoruz.

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Bunun yanı sıra eski logoda çok daha büyük olan mavi renkli üçgen bölüm yeni versiyonda biraz daha küçülüyor. Böylece mavi bölümün boyutu diğer renklere yaklaşıyor. Ancak bu aşamada yeni logonun sadece küçük boyutlu görselleri bulunuyor.

Yeni logo, hesaba kredi eklemek gibi bir Play Store işlemi yaptığınızda, hem GPay hem de Google Pay'de beliriyor. Yeni logonun ne zaman kullanıma başladığını ise henüz bilmiyoruz. Uygulamanın diğer kısımlarında ise hala eski logo görev yapıyor.

Bu yüzden Google'ın yeni Play Store logosunu henüz resmi olarak kullanmaya başlamadığını söyleyebiliriz. Yeni logonun ne zaman uygulamanın diğer bölümlerinde de kullanılacağı konusunda da net bir bilgi yok. Google, yeni logo ile Play Store'daki yeni dönemi de simgelemek istiyor olabilir.

Bilindiği gibi Play Store'daki Play Kitaplar, Filmler ve TV gibi bölümler kaldırılmış Play Store'nin tamamen Android uygulamalara odaklanacağı açıklanmıştı. Bakalım Google yeni logoyu ne zaman tam anlamıyla bizlere sunacak?

Peki siz yeni logo hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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