Google Pixel Watch, alarm sorunu ile gündem oldu

Google Pixel Watch kullanıcıları, sosyal medya platformu Reddit üzerinden alarm sorunu yaşadıklarını paylaşmaya başladı. Bunun acil durumlar için can sıkıcı olduğunu belirten Pixel Watch kullanıcıları, Google'dan kısa süre içinde güncelleme yayınlamasını istiyor. Peki, akıllı saatlerin sorunu tam olarak ne? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Google Pixel Watch alarm sorunu, geç kalmaya neden olabilir

Google Pixel Watch'a sahip bir Reddit kullanıcısı, kendi hesabı üzerinden alarm sorunu yaşadığını dile getirdi. Reddit kullanıcısına göre akıllı saatlerin alarmı, birkaç dakikalık gecikmeyle geç çalıyor. Bu durum az bir süre için fark etse de saatlik ilaç alan kişiler için sorun olabilir.

Reddit kullanıcısının paylaşımına göre akşam oğluna süt içirmeyi unutmamak istemeyen anne, akşam 19.00 için alarm kurdu. Fakat bu alarm, kurulduğu gibi tam 19.00 da değil 19.01'de çaldı.

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Durumu sosyal medyada anlatan kadın, yalnız olmadığını birkaç kişinin daha bu sorunla uğraştığını öğrendi. Bir kadın da kendi hesabı üzerinden alarm kurduğunu fakat bu alarmların birkaç dakika önce ya da sonra çaldığını fark ettiğini paylaştı.

Alarm sorunu yaşayan Google Pixel Watch kullanıcıları, aynı sorunu kimsenin yaşamaması için uyardı. Ek olarak da acil ve tam zamanlı işler için her ihtimale karşı yedek alarm kurulması gerektiğini belirtti.

Öte yandan akıllı saat sahipleri, bu sorunun daha önce olmadığını belirterek son yazılımla ilgili bir durum olabileceğini ekliyor. Bu nedenle Google, yayınlayacağı bir güncellemeyle sorunu çözecektir. Şirket tarafından ise şimdilik bir açıklama yok.

Ek olarak Fitbit'in "akıllı uyandırma" özelliği de benzer bir uygulamayı yapıyor. Bu özellik kullanıcının uykusunu izleyerek belirli saat aralığında uyandırmak için en uygun zamanı bulmaya çalışıyor. Böylece akıllı saat kullanıcıları, uykunun ortasında değil de daha uygun zamanda dinlenmiş olarak uyanıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.