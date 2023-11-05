Google Pixel Watch 2 Şikayetleri Artıyor

Google'un akıllı saat modeli Pixel Watch 2, şarj olmama sorunuyla kullanıcıların şikayetlerine neden oluyor. Reddit üzerinde yapılan paylaşımlarda cihazın şarj olmaması sorunu sıkça dile getiriliyor.

Android mobil işletim sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Google, akıllı telefondan saate kadar üretim yapıyor. Bu kapsamda teknoloji devi, geçtiğimiz ay Pixel Watch 2 saat modelini piyasaya sürdü. Pazardaki rekabete ivme katan bu model, son günlerde ise şikayetler ile anılıyor. İşte ayrıntılar…

Google Pixel Watch 2 için şikayetler başladı!

Selefine göre önemli yükseltmeler içeren Google Pixel Watch 2 modeli, akıllı saat pazarında bir hayli dikkat çekmeyi başardı. Fakat Reddit üzerinden kullanıcılar tarafından yapılan şikayetler, kafada cihazla ilgili soru işaretleri yarattı.

Sosyal medya platformunda kullanıcılar tarafından yapılan şikayet paylaşımlarının büyük çoğunluğu cihaz fişe takılı olmasına rağmen şarj olmaması yönünde oldu. Bazı kişiler yeni bir şarj aleti satın aldığını, ilk başlarda şarj olduğunu fakat sonrasında yine eski haline döndüğünü dile getirdi.

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Bir kullanıcı ise biraz daha ileri giderek duvardaki prizi bile değiştirdi fakat sonuç yine aynısı oldu. Bir diğer akla gelen yöntemlerden dizüstü bilgisayardaki USB bağlantı noktası üzerinden şarj etmeyi de denediler. Fakat işe yaramadı.

Sonuç olarak sorun yaşayan kullanıcılar pek çok yöntem denemelerine rağmen Pixel Watch 2'yi şu anda şarj edemiyor. Şikayet kaydı oluşturan kişiler Google'dan ne yazık ki bir yanıt alamadı fakat teknoloji devi böyle bir sorunun var olduğunu kabul etti.

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Cihazın şarj olmama sorununun nedeni ise bilinmiyor. Bu noktada iki seçenek var; Problem ya şarj aletinde ya da akıllı saatte. Google'ın kullanıcıları deliye döndüren bu sorunu nasıl çözeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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