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Google, Pixel 9 Pro Fold ile katlanabilir telefon pazarına giriş yapacak

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Google, önümüzdeki sonbaharda Pixel 9 ailesini görücüye çıkaracak. Yeni nesil katlanabilir modelin de bu seriyle birleşeceği iddia edildi. Buna göre Pixel Fold 2 modeli yerine, doğrudan Pixel 9 Pro Fold isimli katlanabilir cihaz sunacak. Bu da Pixel 9 ailesinde katlanabilir ekranlı bir versiyon olacağı anlamına geliyor.

Google Pixel 9 Pro Fold bu sonbaharda geliyor mu?

İlk olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel Fold, Google'ın katlanabilir telefon dünyasına saf Android deneyimini getirdi. Bu modelin devamı olarak Pixel Fold 2'nin sunulacağı düşünülüyor. Ancak Google'ın Pixel 9 Pro'nun katlanabilir versiyonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Bu, katlanabilir telefonun yılın sonlarında piyasaya sürülecek Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modelleriyle benzer özellikleri paylaşacağını gösteriyor. Yani Pixel 9 serisine güç verecek Tensor G4'ün katlanabilir model de kullanılacağını söyleyebiliriz.

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İşlemcinin Geekbench skoru tek çekirdekte 1.082 ve çok çekirdekte ise 3 bin 121. Bunun yanı sıra kaynağa göre cihazın ekranının üretimi Nisan'da başlayacak ve Eylül/Ekim aylarında ise piyasaya sürülecek.

"Pro" olarak sunulması ise Pixel 9 serisinin üst düzey özellikleriyle geleceğini gösteriyor. Pixel 8 Pro'da yer alan 10x zoom görüntüleme çipi, katlanabilir cihazın kamera özelliklerini ön plana çıkarabilir. Google'ın aynı zamanda yapay zeka özellikleri yerleştirmesi bekleniyor.

Sonbaharda diğer Pixel 9 modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesi halinde, Pixel 9 Pro Fold resmi olarak amiral gemisi ailesine katılmış olacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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