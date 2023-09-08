Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun Avrupa fiyatları belli oldu

Google'ın yeni amiral gemileri Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun Avrupa fiyatları sızdırıldı. Pro modeli 1099, 1.159 ve 1.299 euro, standart modeli ise 799 ve 859 euro olacak.

Google'ın yeni amiral gemileri Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için geri sayım başladı. Şirket, cihazları 4 Ekim'deki Made by Google lansmanında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanırken, son ortaya çıkan bir rapor ürünlerin Avrupa'da ne kadara satılacağını gözler önüne serdi.

Google Pixel 8 serisinin Avrupa fiyatları ne kadar olacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Dealabs Magazine, yaklaşan Google Pixel 8 serisinin fiyatlarını gözler önüne serdi. Buna göre serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modeli 128 GB, 256 GB ve 512 GB modeli içeren üç depolama yapılandırmasıyla piyasaya sürülecek. Cihazın fiyatları ise sırasıyla 1099, 1.159 ve 1.299 euro şeklinde olacak.

Serinin standart modeli 128 GB ve 256 GB yapılandırmalarıyla satışa çıkacak. Akıllı telefonun fiyatları ise 799 ve 859 euro şeklinde olacak.

Kamera gibi telefonlar: Vivo X100 serisinin teknik özellikleri ortaya çıktı!

Google Pixel 8 Pro'nun beklenen teknik özelliklerine bakacak olursak, 1344 x 2992 piksel Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç OLED LTPO panelle geleceğini söylemek mümkün. Android 14 ile gelecek akıllı telefon 27W kablolu ve 23W kablosuz şarj desteğine sahip 4.950 mAh pil kullanacak. Cihazda Tensor G3 yongası mevcut olacak ve 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama sunacak.

Bunun dışında Google'ın USB-C'ye yıllar sonra geçiş yapması nedeniyle iPhone 15 ile dalga geçtiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel 8 başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!