Google Pixel 8 Pro'nun Yüz Tanıma Kilidi Sınıfta Kaldı

Kısa süre önce piyasaya sürülen Google Pixel 8 ve 8 Pro, en yüksek Android biyometrik standardına sahip olduğunu iddia ediyor. Ödemeler için Yüz Tanıma Kilidi sağlayan bu yeni özellik, bir Reddit kullanıcısının bildirdiğine göre sınıfta kaldı. Pixel 8 Pro, kayıtlı olmamasına rağmen sahibinin kardeşinin yüzünü tanıdı ve kilidi açtı.

Kısa süre önce piyasaya sürülen Google Pixel 8 ve 8 Pro, en yüksek Android biyometrik standardına sahip olduğunu iddia ediyor. Ödemeler için Yüz Tanıma Kilidi sağlayan bu yeni özellik, bir Reddit kullanıcısının bildirdiğine göre sınıfta kaldı.

Pixel 8 Pro, kayıtlı olmamasına rağmen sahibinin kardeşinin yüzünü tanıdı ve kilidi açtı

Reddit kullanıcısının Pixel 8 Pro'sunun Yüz Tanıma Kilidi, ikisi oldukça farklı görünmesine rağmen kardeşini sürekli olarak tanıdı. Yüz Tanıma Kilidi önceki seriyle birlikte yeniden kullanıma sunulmuş olsa da yeni Pixel modelleri kimlik doğrulama için büyük ölçüde makine öğrenimine ve yapay zeka geliştirmelerine dayanıyor.

Etkilenen kullanıcı, babalarında benzer bir hata yapmamasına rağmen Pixel 8 Pro'nun kardeşleri yanlışlıkla ikiz olarak tanımlayabileceğini tahmin ediyor. Bu münferit bir olay gibi görünüyor, bu nedenle büyük bir güvenlik endişesi olarak etiketlemek için erken.

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Kullanıcının, yakındaki güvenilir Pixel cihazları için kilit açma sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir özellik olan Extend Unlock'un etkinleştirilmediğini de söyleyelim.

Google'ın özel bir donanım olmadan bile Yüz Tanıma Kilidi ile yüksek güvenlik seviyelerine ulaşma başarısı kayda değer. Ancak daha önceki örneklerde de görüldüğü üzere, Apple'ın Face ID'si gibi özel donanıma sahip sistemler bile belirli koşullar altında kandırılabiliyor.

Apple, gelişmekte olan yüz özellikleri nedeniyle kardeşler veya 13 yaşın altındaki çocuklarla yanlışlıkla eşleşme olasılığının daha yüksek olduğunu kabul ediyor.

Pixel 8 serisinin de benzer durumlarla karşılaşabileceği düşünülebilir, özellikle de bu olayın bir aile üyesiyle ilgili olduğu göz önünde bulundurulduğunda. Yine de bir sonuca varmak için henüz erken. Daha fazla insan cihazın ön siparişlerine eriştiklerinde daha fazla bilgi ortaya çıkabilir.

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