Google One VPN Desteğine Son Verecek

Gelen son bilgilere göre, Google One platformu VPN desteğine yakın zamanda son verecek. Yalnızca birkaç yıl önce kullanıcılarla buluşan hizmetin böylesine ani bir kararla bitecek olması, birçok kişi tarafından büyük tepki topladı. Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar için depolama sağlayan Google One'ın, gelecek günlerde başka özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Google One, VPN desteğine veda edecek

2020 yılında bazı üyelik seviyeleri için VPN hizmeti sunmaya başlayan Google One'ın, yeterince kişi tarafından kullanılmadığı için bu hizmeti noktalayacağı belirtiliyor. Android, iOS, macOS ve Windows'ta aktif olarak kullanılabilen özelliğin yerini ise, Pixel VPN hizmetinin alacağı iddia edilmekte.

Böylece Google kullanıcıları kısa vadede mağdur etmemiş olacak. Fakat bu özellikten yalnızca Pixel telefon sahibi olanlar faydalanabilecek. Elbette bu durum VPN kullanıcıları tarafından ilk etapta oldukça olumsuz karşılandı.

Ancak Pixel VPN'in zaman içinde tüm Google kullanıcılarına açılabileceğini iddia edenler de var. Son dönemde birçok uygulamasını kapatıp kullanıcıları mağdur etmekle eleştirilen şirket, buradan elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine kaydırmayı hedefliyor olabilir. Google One'a eklenebilecek yeni özellikler ise şimdiden merakla bekleniyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google One hizmeti yeniden popüler bir hale gelebilecek mi? Siz şu an hangi Google uygulamalarını kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.