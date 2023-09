Google Haritalar, dünya genelinde en çok kullanılan navigasyon uygulaması olma özelliğine sahip. Kullanıcıların özellikle yabancı bir yere gittiği zaman başvurduğu bu uygulama, en yakın rakibi Apple Haritalar'dan da çok kullanılıyor. Bu nedenle sürekli güncellemeler alan uygulamaya bir yenisi daha eklendi. Artık emojilerle favori mekanlarınıza bir işaret bırakabilirsiniz.

Google Haritalar'a emoji ile konum işaretleme özelliği geldi

Google Haritalar uygulamasında ekranın alt kısmındaki Kaydedilenler sekmesine dokunarak gitmek istediğiniz yerlerin veya favori yerlerinizin listesini oluşturabilirsiniz. Google, buna kolaylık olarak Google Haritalar'ın X hesabında, uygulamanın yeni güncellemesi sayesinde "favori noktalarınızı daha hızlı bulmanıza yardımcı olmak için kayıtlı yerlerinizi emojilerle özelleştirebileceğinizi" bildirdi.

here's how to add emojis to your map: pic.twitter.com/GMhNdanavx — Google Maps (@googlemaps) September 6, 2023

Emojiler mesajlarda bulunan emojilerle aynı. Dolayısıyla örneğin kaydettiğiniz bir restoranı simgelemek için yemek emojisi, fitness salonunuz için spor emojisi veya istediğiniz herhangi bir emojiyi kullanabilirsiniz.

Emoji eklemek için Google Haritalar'ı açın ve ekranın altındaki Kaydedilenler sekmesine basın. Burada kendi listenizi oluşturmanız veya kendi oluşturduğunuz mevcut bir listeyi düzenlemeniz gerekecektir. Google'ın X üzerinde paylaştığı bir videoda "Favori Kahve Noktaları" isimli yeni bir liste oluşturuluyor. Ardından emoji seçiliyor ve bir açıklama ekleniyor. Sonra tek yapmanız gereken listeye mekan eklemek.

Listeyi doldurduktan sonra Google Haritalar'da bu noktalardan birini gördüğünüzde ve o konuma yakın olduğunuzda, yerin adının yanında seçilen emojiyi göreceksiniz. Haritayı uzaklaştırırsanız yalnızca emojiyi görürsünüz. Google'ın bu değişikliği, haritaya yapıştırılan bir raptiyenin aksine, emojinin kullanıcıya daha fazla bilgi aktarabilmesi nedeniyle yaptığı düşünülüyor.

Bu özellikle birlikte emojileri kullanarak, haritadaki belirli bir noktanın en sevdiğiniz kafelerden biri mi, en sevdiğiniz dondurmacı mı yoksa sık sık ziyaret ettiğiniz bir alışveriş yeri mi olduğunu konuma dokunmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceği farklı emojiler sayesinde kullanıcı, favori noktalarını uygulamada daha hızlı bulmak için bunları kullanabilir.

Peki siz bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.