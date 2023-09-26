Google, Gmail'in klasik HTML görünümünü kapatıyor

Google, popüler hizmetlerinin eski versiyonlarını devre dışı bırakmaya devam ediyor. Şirketten gelen son açıklamada, Gmail e-posta hizmetinin klasik HTML görünümünün kapatılacağı belirtildi. Önümüzdeki yıldan itibaren standart Gmail versiyonu varsayılan hale gelecek.

Google, popüler hizmetlerinin eski versiyonlarını devre dışı bırakmaya devam ediyor. Şirketten gelen son açıklamada, Gmail e-posta hizmetinin klasik HTML görünümünün kapatılacağı belirtildi. Önümüzdeki yıldan itibaren standart Gmail versiyonu varsayılan hale gelecek.

Gmail'in klasik HTML versiyonu kapatılıyor

Gmail'in HTML görünümü, uygulamanın temel tasarımına erişmeye izin veriyordu. Özellikle internet bağlantısının yavaş olduğu durumlarda kullanılan bu sürüm, standart versiyona alternatif olarak sunuluyordu. Ancak bu alternatifin modası geçmiş durumda.

Günümüzde çoğu Gmail kullanıcısı varsayılan olarak standart görünümü kullanıyor. Bu hamle ise eski işletim sistemlerini veya tarayıcıları kullanan hesapları etkileyecek. Ayrıca görme engelli kullanıcıların, ekran okuma yazılımıyla birlikte HTML versiyonunu kullandığı ifade ediliyordu. Bu karar, görme engelli Gmail hesaplarını olumsuz etkileyecek gibi duruyor.

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Google, standart sürümün Ocak ayından itibaren tüm cihazlarda varsayılan hale getireceğini belirtti. Bu da web ve uygulama sürümün tek bir görünüme kavuşacağını gösteriyor.

Öte yandan Google'ın "Gmail Go" isminde daha hafif bir uygulamaya sahip olduğunu belirtelim. E-posta hizmetinin temel özelliklerine sahip olan bu uygulama, hem daha az yer kaplıyor hem de daha yavaş internet bağlantısında kullanılabiliyor.

HTML versiyonun kullanımdan kaldırılması, Google'ın büyük ölçüde yeniden tasarladığı Gmail'in yeni sürümünü standart hale getirmek istediğini gösteriyor. Yeni versiyon; sohbet, yazım denetimi, klavye kısayolları ve özelleştirme seçenekleri gibi birçok özelliğe sahip.

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