Google, Ford, Nissan ve Lincoln ile ortaklık kurarak otomotiv sektöründeki varlığını genişletiyor

Google, 2024 yılında belirli araç modellerine önceden yüklenmiş Google uygulamalarını getirmek üzere Ford, Nissan ve Lincoln ile ortaklık kurarak otomotiv sektöründeki varlığını genişletecek.

Google uygulamaları Haritalar, Asistan, Play Store, Chrome ve daha fazlası Nissan, Ford, Lincoln marka araçlara geliyor

İş birliğiyle birlikte Nissan, Ford ve Lincoln marka araçlar, Google'ın halihazırda işbirliği içerisinde olduğu Honda, Volvo, Polestar, Chevrolet, GMC, Cadillac ve Renault gibi diğer markalara katılıyor. Entegrasyon Google Haritalar, Asistan ve Play Store gibi popüler Google uygulamalarını da içeriyor.

Ford, Nissan ve Lincoln modelleri 2024'te Google uygulamalarına sahip olacakken, Porsche'nin de 2025'te bunu takip etmesi ve entegrasyonu çeşitli otomotiv markaları arasında daha da genişletmesi bekleniyor.

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Google entegreli otomobiller ne sunuyor?

Seyahat Planlama Entegrasyonu: Kullanıcılar artık Android veya iOS Google Haritalar uygulamalarında seyahat planlayabiliyor ve bunları sorunsuz bir şekilde araçlarına gönderebiliyor. Bu özellik, yolculuk ayrıntılarını aracın navigasyon sistemine manuel olarak yeniden girme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Chrome Tarayıcı Entegrasyonu: Chrome tarayıcı, belirli Polestar ve Volvo otomobillerinde beta sürümü olarak sunuluyor ve kullanıcıların park halindeyken web sitelerine göz atmasına ve yer imlerine erişmesine olanak tanıyor. Tarayıcı yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla otomobile yayılacak.

Dijital Araba Anahtarları: Google, belirli Volvo otomobil sahiplerinin Android telefonlarını kullanarak araçlarının kilidini açmalarına, kilitlemelerine ve çalıştırmalarına olanak tanıyan dijital araç anahtarlarının kullanılabilirliğini genişletiyor.

4. Yeni Eğlence Uygulamaları: Google, araçlarda kullanılabilen uygulamalar listesine PBS KIDS ve Crunchyroll'u ekleyerek kullanıcılara ve yolculara yolculukları sırasında daha fazla eğlence seçeneği sunuyor.

5. Hava Durumu Entegrasyonu: Google'ın otomobiller için yerleşik uygulamaları artık kullanıcılara saatlik tahminler, hava durumu uyarıları ve doğrudan otomobilin gösterge panelinde bir "Trip View" radarı sunan The Weather Channel'ı içeriyor.

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Bu gelişmeler, Google'ın ekosistemini otomotiv ortamına entegre etme, sürücüler ve yolcular için sorunsuz ve bağlantılı bir deneyim yaratma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Dijital araç anahtarlarının genişletilmesi, Chrome tarayıcısının tanıtılması ve popüler eğlence uygulamalarıyla entegrasyon, şirketin araç içi teknolojiyi ve kullanıcı rahatlığını geliştirmeye odaklandığını gösteriyor.