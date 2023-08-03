Google, ChromeOS'ta Lacros adlı yeni bir tarayıcıyla değişiklik yapmaya hazırlanıyor

Google, ChromeOS işletim sisteminde yerleşik Chrome tarayıcısını Lacros adlı yeni bir bağımsız tarayıcıyla değiştirmeyi planlıyor. Bu değişiklik, ChromeOS ve Chrome'un geleceğinde önemli etkiler yaratabilir.

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'da önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni iddialara göre şirket, ChromeOS işletim sisteminde yerleşik Chrome tarayıcısını Lacros adlı yeni bir bağımsız tarayıcıyla değiştirecek.

ChromeOS'te Google Chrome gidiyor, Lacros geliyor

Uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar dünyasında önemli bir yere sahip olan ChromeOS, kritik bir değişiklik ile kullanıcılarını şaşırtabilir. Raporlar, Google'ın Chrome tarayıcısı yerine Lacros'u Chromebook'ta varsayılan tarayıcı yapmak istediğini gösterdi.

Bu değişiklik hem ChromeOS hem de Chrome'un geleceğinde önemli etkiler yaratabilir. Örneğin şu anda Chrome tarayıcısında güncelleme yapmak için ChromeOS'in de güncellenmesi gerekiyor. Lacros'un bağımsız yapısı ise bu zorunluluğu ortadan kaldıracak.

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Ayrıca sistem güncellemeleri almayan eski Chromebook modelleri, Lacros aracılığıyla tarayıcıya özel güncellemeler sağlayabilecek. Bu da cihazların internet güvenliği artıracak.

İlk bilgilere göre Lacros, Chrome ve Microsoft Edge'in temelini oluşturan Chromium projesine dayanıyor. Kullanıcıların şu anda Chromebook ile Lacros'u deneyebileceğini, ancak sadece Chrome ile birlikte çalıştığını hatırlatalım.

ChromeOS'teki kod değişiklikleri, Lacros'un varsayılan olarak Chrome'un yerini alabileceğini gösteriyor. Bu büyük değişiklik, muhtemelen Ağustos-Eylül ayında yayınlanacak ChromeOS 116 güncellemesiyle sunulacak.

Tarayıcıyı işletim sisteminden ayırmak Google'ın yıllardır üzerinde çalıştığı bir konu. Lacros, planlandığı gibi piyasaya sürülürse, ChromeOS temelli dizüstü bilgisayarlar için daha hızlı güncellemelerinin önünü açabilir.

Peki sizler ChromeOS için Google Chrome değişikliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.