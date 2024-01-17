Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google, uzun zamandır bir davayla uğraşıyor. Bu davaya göre şirket, milyonlarca kullanıcının gizli sekmedeki hareketlerini izliyor. Bu sorunların ardından Google, gizli sekme mesajını güncelledi. İşte detaylar!

Google, Chrome'un gizli sekme mesajını değiştirdi!

Google, geçtiğimiz aylarda gizli sekmede dahi kullanıcı verilerini takip ettiği gerekçesiyle davalık oldu. Kullanıcı gizliliğini ele alan bu dava sonucunda gerçekten de Google'ın gizli sekmede kullanıcıları takip ettiği ortaya çıktı.

Bu olayların ardından Google, Chrome gizli sekme seçeneği için önemli bir adım attı. Bununla birlikte kullanıcılar, gizli sekmeye girdikleri zaman Google'ın yeni bir mesaj eklediğini görüyor. Bildiriline göre mesajda, internet sitelerin ve hizmetlerin gizli sekmede bile kullanıcı verilerini toplayacağını açıklıyor.

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Google'ın güncellediği mesajda yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"Bu cihazı kullanan diğer kişiler etkinliklerinizi görmeyecek, böylece daha özel bir şekilde gezinebilirsiniz. Bu, ziyaret ettiğiniz web siteleri ve Google da dahil olmak üzere kullandıkları hizmetler tarafından verilerin nasıl toplandığını değiştirmez. İndirmeler, yer işaretleri ve okuma listesi ögeleri kaydedilecektir. Daha fazla bilgi edinin."

Daha önceki mesajda ise kullanılan veriler bu kadar açık bir şekilde yer almıyordu. Chrome'un mevcut kararlı sürümünde bir gizli sekme açtığınızda ise şu metin karşınıza çıkacak:

"Artık gizli olarak göz atabilirsiniz. Bu cihazı kullanan diğer kişiler etkinliğinizi görmez. Yine de indirdikleriniz, yer işaretleri ve okuma listesi ögeleri kaydedilir."

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