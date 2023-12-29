Google Chrome Gizli Sekme Davası Devam Ediyor

Google Chrome, halen dünyada en fazla kullanılan tarayıcı olma konumunu ezici bir oranla korumaya devam ediyor. Bu kadar çok tercih edilmesinde basit arayüzü, hızı ve işlevsel eklentileri çok etkili. Aynı zamanda Google Chrome'un sağ üstteki açılır penceresinde gizli sekme açabileceğiniz bir buton yer alıyor. Peki bu gizli sekme ne kadar gizli?

Google Chrome gizli sekme davası ne durumda?

Google, Chrome tarayıcısının gizli modu nedeniyle 2020'de açılan toplu davayı çözmeye hazır olduğunu belirtti. Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'nde ortaya çıkan dava, Google'ı yeni bir gizli sekme açmış olsalar bile kullanıcıların "tarama verilerini gerçek zamanlı olarak izlemeye, toplamaya ve tanımlamaya" devam etmekle suçladı.

Florida'da ikamet eden William Byatt ile Kaliforniya'da ikamet eden Chasom Brown ve Maria Nguyen tarafından açılan dava, Google'ı gizlilik yasalarını ihlal etmekle suçladı. Ayrıca Google Analytics veya Ad Manager kullanan sitelerin, web sayfası içeriği, cihaz verileri ve IP adresi dahil olmak üzere gizli moddaki tarayıcılardan bilgi topladığı da iddia edildi.

Davacılar ayrıca Google'ı, Chrome kullanıcılarının gizli tarama etkinliğini alıp bunu mevcut kullanıcı profilleriyle ilişkilendirmekle de suçladı. Google başlangıçta, kullanıcılar Chrome'un gizli modunu açtığında görüntülenen mesajı işaret ederek davanın reddedilmesini sağlamaya çalıştı. Bu uyarı mesajı, kullanıcılara etkinliklerinin "ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından hala görülebileceğini" belirtiyor.

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Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, ağustos ayında Google'ın özet karar teklifini reddetti ve Google'ın, gizli modda gezinirken bile veri toplamanın devam ettiğini kullanıcılarına hiçbir zaman açıklamadığını belirtti. Chrome gizli sekme davası böylece Google'ın istediği gibi kolayca çözülememiş oldu.

Rogers, "Google'ın talebi, davacıların özel modda gezinirken Google'ın verilerini toplamasına izin verdiği fikrine dayanıyor." şeklinde karar verdi. Google'ın kullanıcılara bunu yaptığını hiçbir zaman açık bir şekilde söylemediğini belirten mahkeme, davanın bu şekilde kapanamayacağını belirtti.

26 Aralık Salı günü yapılan bildirime göre Google ve davacılar, davanın reddedilmesiyle sonuçlanacak şartlar üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma Ocak ayı sonunda mahkemeye sunulacak ve mahkeme Şubat ayı sonunda nihai sonuca varacak.

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