Google Chrome'da Gizli Sekmeleri Parmak İziyle Şifreleme Rehberi

Gizli pencere modu, kullanıcıların web tarayıcısı geçmişi, çerezler ve diğer site verilerini kaydetmeden arama yapabileceği bir özelliktir. Ancak, bu modu kullananların telefonlarına erişimi olan herhangi bir kişi, bu sekmeleri görüntüleyebilir. Google'ın getirdiği bu yeni özellikle birlikte, gizli sekmeleri parmak izi ile kilitlemek artık mümkün. Peki bu özelliği nasıl kullanabiliriz? Adım adım rehber…

Chrome gizli sekmeleri parmak iziyle şifreleme rehberi

Google, Chrome tarayıcısına gizliliği bir adım daha ileri taşıyan bir güvenlik özelliği ekledi. Artık Google Chrome kullanıcıları, tarayıcıda açtıkları gizli sekmeleri parmak izi ile koruyarak sekmelerini daha güvenli hale getirebilecekler.

Yeni gelen bu özelliği kullanabilmek için kullanıcıların yapması gereken adımlar ise oldukça basit:

Google Play Store'u Açın: Android cihazınızda bulunan Google Play Store'u açın.

Chrome'u Güncelleyin: Google Chrome uygulamasını bulun ve tüm güncellemeleri yükleyin.

Ayarları Açın: Chrome'u açtıktan sonra sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayarak Ayarlar'a gidin.

Gizlilik ve Güvenlik: Ayarlar ekranında Gizlilik ve Güvenlik bölümüne gidin.

Parmak İzi Kilidi Aktifleştirin: "Chrome'dan ayrıldığınızda Gizli sekmeler kilitlensin" seçeneğini bulun ve etkinleştirin.

Parmak İzi Onayı: Özelliği etkinleştirdikten sonra parmak izinizi onaylamanız istenecek.

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Bu yeni güvenlik önlemi sayesinde, Google Chrome kullanıcıları artık gizli sekmelerini açmak için telefonlarına kayıtlı parmak izini veya kilit açma ekranında kullandıkları güvenlik yöntemini tekrar girmeleri gerekecek. Eğer bu özelliği şu an aktif kullandığınız versiyonda bulamıyorsanız, Chrome'u en son versiyona güncellediğinizden emin olduktan sonra tarayıcıyı tekrar açarak yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Google Chrome'un bu güncellemesi, kullanıcıların özel tarama alışkanlıklarını daha güvenli hale getirmek için atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanışlı bir düzenleme olarak yaygınlaşacak mı? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın Yayınlanan bu tür yeniliklerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.