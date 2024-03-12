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Google, Android 15'in geliştirici ön izlemesini paylaştı

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Google firması, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini resmi olarak paylaştı. Oppo kullanıcıları da bu güncellemeyi heyecanla bekliyor.

Google firması, bir süredir merakla beklenen Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini resmi olarak paylaştı. İşletim sisteminin yürürlüğe girmeden önceki ilk aşaması diyebileceğimiz geliştirici ön izlemesi, şu an için tüm özellikleri barındırmasa da bizlere yakında sunulacak güncelleme ile alakalı önemli bilgiler veriyor denilebilir.

Böylelikle Android 15 sürümü için de ilk adımın atılmış olduğunu öne sürebiliriz. Ek olarak birçok Oppo kullanıcısı da bu güncellemeyi alıp almayacağını heyecanla bekliyor. İşte Android 15 alacak Oppo modelleri…

Oppo için Android 15 güncellemesi çok yakında!

Ayrıca Oppo tarafından verilecek olan Android 15 güncellemesi bir sürü yeni özelliğe de sahip olacak. Örneğin son dönemde getirilen yapay zeka tabanlı yeniliklerin Android 15 güncellemesi ile birçok farklı cihaz için de sunulması beklenmekte.

Geçtiğimiz günlerde Google tarafından yapılan açıklamaya göre, Android 14'ten sonra gelecek olan yeni işletim sistemi güncellemesi, kişisel gizliliği ve kullanıcı güvenliğini temel alarak qkıllı telefon sahiplerini büyük ölçüde koruyacak.

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Oppo'nun ne zaman yeni güncellemenin beta testlerine başlayacağı ise tam olarak kesinleşmese de, Google'ın resmi takvimine göre Android 15 çalışmaları temmuz ayında sonlanacak. Bu tarihin ardından Oppo'nun da beta sürümleriyle karşımıza çıkmaya başlayacağı düşünülmekte. Aşağıdaki liste kesin olmamakla birlikte, şirketin yazılım güncelleme politikasına göre oluşturulmuştur.

Android 15 alacak olan Oppo modelleri

Oppo Reno10 Pro+

Oppo Reno10 Pro

Oppo Reno10

Oppo Reno9 Pro+

Oppo Reno9 Pro

Oppo Reno9

Oppo Reno8 T 5G

Oppo Reno8 T

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo'nun uyguladığı güncelleme stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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