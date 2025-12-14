Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

ABD merkezli teknoloji devi Google, arama motoruna eklediği küçük sürprizlerle kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Şirketin son hamlesi, sosyal medyada büyük ilgi gören "6-7" (six-seven) akımına yönelik oldu. Google'da "67" veya "6-7" araması yapıldığında sonuç ekranının yukarı aşağı sallanması, planlı bir özellik olarak kullanıcılara sunuldu.

ŞARKIYA ATIFTA BULUNUYOR

Söz konusu animasyon, rapçi Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" adlı şarkısıyla özdeşleşen ve TikTok ile Instagram Reels'ta viral hale gelen el hareketine atıfta bulunduğu öne sürüldü. Özellikle genç kullanıcılar arasında yaygınlaşan bu kültürel akım, Google mühendisleri tarafından arama deneyimine taşındı. Ekrandaki sallanma efekti, şarkı sırasında yapılan karakteristik el hareketini simüle ediyor.

Google'ın bu tür easter egg'leri, popüler internet kültürünü yakından takip ettiğini ve arama motorunu yalnızca bir bilgi aracı değil, aynı zamanda etkileşimli bir deneyim alanı olarak konumlandırdığını bir kez daha ortaya koydu.