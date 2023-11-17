Gölbaşı'nda ilaçlama dronuyla akıllı kent uygulaması başladı

Gölbaşı Belediyesi, akıllı kent uygulaması çerçevesinde sinek ve larvalarla mücadelede kullanılmak üzere ilaçlama dronu ile hizmet vermeye başladı. Dron ile yapılacak ilaçlamayla hem ekiplerin ve araçların ulaşamadığı bölgelerde hem de kırsal bölgelerde ilaçlama hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Gölbaşı'nda bir akıllı kent uygulaması daha

ANKARA - Teknolojik gelişmeleri takip etmede öncü olduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "İlaçlama dronu ile hem zamandan tasarruf hem de diğer canlılara zarar vermeden ilaçlama yapacağız. 3 günde tamamladığımız ilaçlama çalışmaları 45 dakikaya düşecek" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, akıllı kent uygulaması çerçevesinde sinek ve larvalarla mücadelede kullanılmak üzere ilaçlama dronu ile hizmet vermeye başladı. Dron ile yapılacak ilaçlamayla hem ekiplerin ve araçların ulaşamadığı bölgelerde hem de kırsal bölgelerde ilaçlama hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek. Doğaya zarar vermeden yapılacak dron ile ilaçlama sayesinde yakıttan, ilaçtan ve zamandan tasarruf sağlanacak. Sinek ve larvalarla mücadele çerçevesinde belediye tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının maliyeti düşecek. Dron ile ilaçlama karbon emisyonunu azaltmak için katkı sağlayacak.

"Canlılara zarar vermeden, zamandan, yakıttan tasarruf sağlayarak ilaçlama yapacağız"

Çevreye duyarlı böyle bir ürünü bünyelerine kattıkları için mutlu olduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı, göllerin bulunduğu bir havzada bulunan bir ilçe. Bizim yaklaşık 65 kilometre karelik alanda her yıl ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 3 günde tamamladığımız ilaçlama çalışmalarımızı, aldığımız ilaçlama dronu ile 45 dakikaya indirmiş olacağız. Bunu yaparken de hem çevredeki diğer canlılara zarar vermemiş olacağız hem de zamandan, akaryakıttan tasarruf etmiş olacağız" dedi.

"Akıllı kent uygulamasında yeni bir adım daha attık"

Başkan Şimşek, Gölbaşı'nın alan olarak büyüklüğüne dikkat çekerek, "Tarımsal ilaçlama dronu elimizi kolaylaştıracak. Başarıyla denemeleri yaptık. İlaçlama yaptığımız yerlerin dışında ulaşamadığımız yerlerde de dronumuzla ilaçlama çalışmaları yapacağız. Adım adım ilerlediğimiz akıllı kent uygulamasında yeni bir adım daha attık. Gölbaşı'mızı daha yaşanabilir bir hale getirmek, vatandaşlarımızın daha rahat yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gölbaşı'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Belediyeler arasında teknolojik hamlelerde Gölbaşı Belediyesi'nin öncü olduğunun altını çizen Başkan Şimşek, diğer belediyelere destek olacaklarını ifade etti.