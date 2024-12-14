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Gökyüzünde parlayan küre! Canlı yayında kaydedilen görüntüler ağızları açık bıraktı

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ABD'de ABC News canlı yayınında gökyüzünde parlayan bir kürenin kaydedilmesi şaşkınlık yarattı. Yayında muhabirin küreye ilişkin "Bunun ne olduğunu bilmiyoruz" dediği görüldü.

ABD'de kaydedilen görüntü, görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

ABC News canlı yayınında gökyüzünde parlayan bir küre kaydedildi. Yayında muhabirin küreye ilişkin "Bunun ne olduğunu bilmiyoruz" dediği görüldü.

GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler "Her tarafı gözetleyen ABD'nin kendi ülkesinin üzerinde ne uçtuğunu bilmemesi düşünülebilir mi?" , "ABD bir şeyler deniyor yine" , "Bu ışıltılı hayatı uzaylılar seçmiş" , "Bir defada başka ülkelerde böyle birşeyler olsun ama sıkıldık" yorumlarına neden oldu.

Gökyüzünde parlayan küre! Canlı yayında kaydedilen görüntüler ağızları açık bıraktı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Trump...galiba uzaylılar sizi yakın zamanda yalayacak gibi...;)))

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