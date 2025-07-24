Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık! Bir çok ilde görüldü

Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık! Bir çok ilde görüldü
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Elazığ ve Kayseri'de gece saatlerinde semalarda görülen parlak ışık hüzmesi vatandaşları heyecanlandırdı. Gökyüzünde beliren ve bir süre sonra kaybolan bu ışık hüzmesi, sosyal medyada da geniş yer buldu. Işığın, SpaceX'in fırlattığı Falcon 9 roketinin yakıt boşaltma bulutu olduğu belirlendi.

Elazığ ve Kayseri başta olmak üzere birçok ilin semalarında gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi heyecanlandırdı.

Elazığ'da gökyüzünde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi heyecanlandırdı. Parlak cisim bir süre sonra gözden kayboldu. Kayseri'de mavi olarak görünen ışık hüzmesi, sosyal medyada çokça paylaşıldı ve konuşuldu.

ROKETİN BOŞATTIĞI YAKIT

Birçok şehirden görülen mavi cismin, SpaceX'in fırlattığı Falcon 9 roketinin yakıt boşaltma bulutu olduğu öğrenildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Komutan logar olmasin...

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