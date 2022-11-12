God of War Ragnarok ilk haftadan rekor kırdı!

God of War Ragnarok satış konusunda rakiplerini kıskandırıyor. Ragnarok şimdiden serinin en büyük çıkışını yaptı.

God Of War serisinin son oyunu olan Ragnarok daha ilk günden tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. PS4 ve PS5 için satışa sunulan God Of War Ragnarok'un çıkış günü satışı, serinin diğer oyunlarının haftalık satışlarını geçti. İşte yeni God of War hakkında bilmeniz gerekenler.

God of War Ragnarok ilk günden zirveye oturdu

9 Kasım tarihinde çıkış yapan God of War Ragnarok, satış konusunda Sony'nin yüzünü güldürmeyi başardı. Birleşik Krallık'taki satış verilerine göre, oldukça büyük bir başlangıç ??yaptı ve geliştiricisi Santa Monica Studio'yu bile şaşırttı.

Analiz firması GfK'nin açıklamasına göre Ragnarok fiziksel kopyasının çıkış günü satış sayısı, serinin diğer oyunlarının ilk haftalık satışlarını geçmeyi başardı. Ragnarok PlayStation 5 sürümünün, bu haftaki tüm PS5 oyunlarının yüzde 55'ini oluşturduğunu aktardı.

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God of War serisinde toplamda 12 oyun bulunuyor. Bunlardan altısı ana hikaye; diğerleri ise taşınabilir, koleksiyon ve remake'i içeriyor. 2018'de çıkış yapan God of War ile oldukça büyük kitlelere ulaşmayı başaran seri, 14 Ocak'ta Windows'a sunulmasıyla yeniden gündeme gelmişti.

God of War 2018, Sony'nin en çok satan oyunlarından biriydi ve 2022 itibarıyla 23 milyon kopyaya ulaştı. Sony'nin son finansal raporu, Ragnarok'un 25 milyon satışı geçmesini beklediğini gösterdi. Yeni oyun, daha ilk iki günden God of War'ı (2018) kıskandırmış gibi görünüyor.

Ragnarok'un ilerleyen tarihlerde ne yapabileceğini bilmiyoruz, ancak oyunun oldukça beğenildiğini söylemek mümkün. PS4 ve PS5 için çıkış yapan aksiyon yapımı, Metacritic'te 94 puana sahip. Ayrıca şimdiden 2022'nin en iyi oyunu olmaya da aday.

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