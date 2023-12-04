GMC Hummer EV ile Tesla Cybertruck arasında yapılan yarışta güçlü olmasına rağmen Hummer EV'nin ağırlık problemi nedeniyle Cybertruck'a yenildi. Fren testinde ise Hummer EV daha başarılı oldu.

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Tesla Cybertruck tanıtım esnasında 911 ile olan yarışından kesitler paylaşmıştı. Otomobilin gücünü göstermekten adına arkasına bir 911 bağlanarak yarışan Cybertruck, yarışı farkla kazanmıştı. Şimdiyse Cybertruck kendi cüssesinde ve elektrikli bir otomobil ile yarışıyor. İşte karşınızda GMC Hummer EV vs Tesla Cybertruck…

GMC Hummer EV vs Tesla Cybertruck yarışı!

Piyasadaki en güçlü benzinli ve dizel kamyonları kullandığınızda fark edeceğiniz şey şu olacaktır: Evet gerçekten güçlü ancak hızlanma için yeterli değil. Burada göz önüne almanız gereken durum içten yanmalı motorlara sahip dev kamyonların hızlanma ve yük çekme gücünden birini tercih ettiği diyebiliriz. Ancak konu elektrikli olduğunda işler değişiyor.

Elektrikli kamyonlara baktığımızda elektrik motorunun sağladığı torkla birlikte araçlar hızlanma konusunda ciddi performans gösterebiliyor. Bu sayede de iki dev kamyonun -veya kamyon statüsünde büyük- aracın yarışı izlemek mümkün hale geliyor. İki aracın özelliklerini kıyasladığımızda Tesla Cybertruck 845 Hp güce ve 930 Nm tork üretme kapasitesine sahip.

İkinci el elektrikli otomobil almak ne kadar mantıklı?

Elektrikli GMC Hummer EV'de yer alan elektrikli üniteye baktığımızdaysa bizleri 1014 Hp güç ve 1485 Nm tork değeri karşılıyor. Kısacası Hummer EV ünite bazlı kağıt üstü verilerde ciddi anlamda önde ancak burada bir de ağırlık faktörü var. Tesla Cybertruck hafif gövde yapısıyla GMC Hummer EV ile arasında olan açığı kapatabilir.

Yarış başladığında Hummer güçlü olmasına karşın yaşadığı ağırlık problemi nedeniyle Tesla Cybertruck pikabın gerisinde kaldı. Bu da aslında sadece kağıt üstünde ünite değerlerinin daha güçlü olmasının aslında tam olarak sonucu ifade etmediğini bizlere gösterdi. Hummer'ın yaşadığı ağırlık dezavantajını dengelemek adına Tesla Cybertruck modeline 5 kişi binerek yarış devam etti ancak sonuçlar değişmedi.

Fakat fren testini Hummer EV kazandı!

Drag yarışlarının ardından sıra frenleme testlerine geldi. Burada Hummer EV kendini "önemli olan güvenli fren mesafesi" sloganı ile öne çıkartabilir. Hummer EV, Tesla Cybertruck modeline kıyasla fren mesafesi konusunda daha başarılı olarak öne çıktı. Fakat bir ufak detay kafaları karıştırdı. Bazı kullanıcılar Cybertruck modelinin prototip olduğu ve bu sebeple de fren konusunda tüm yeteneklerini göstermediğini belirtti.